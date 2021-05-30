廣東疫情｜多宗本地個案與境外輸入關聯　曾與香港跨境司機有關？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-30 11:57

廣東新冠肺炎疫情升溫，廣州、深圳屢現確診個案。事實上，廣東本輪疫情集中於兩條傳播鏈，包括由廣州荔灣區擴散至茂名、佛山的「飲早茶群組」，以及深圳鹽田港的「境外貨輪群組」。 廣東此前發生過6宗境外輸入關聯的本地疫情，當中2宗與香港跨境司機有關。

飲早茶群組：

廣州、佛山和茂名三地的疫情傳播鏈屬於同一宗聚集性疫情，基本都可以追溯到廣州荔灣最早報告的確診病例。5月21日，廣州荔灣區新增一宗本地確診個案，患者為75歲婦人郭某，是境外輸入關聯病例，其後被確定為感染了印度變種病毒。郭某19日曾在荔灣區「又一軒」飲早茶；4日後，郭某的丈夫以及「又一軒」的待應姚某確診。

5月26日，曾與郭某同一日同時段在「又一軒」飲早茶的婦人宋某某確診。隨後，宋某某的侄女宋某明、11歲的孫仔許某某以及媳婦雷某某等3人作為密切接觸者確診。27、28日，曾與上述人員接觸的人陸續被確診為本地個案或無症狀感染者。

目前，「飲早茶群組」的傳播鏈不斷延長。截至5月29日凌晨零時，廣州、佛山、茂名已報告6宗確診、23宗無症狀感染者。

境外貨輪群組：

廣州、深圳同樣報告了本土疫情，但兩者並無關聯。事實上，深圳疫情的傳播鏈更加明確，源頭基本能判定為與鹽田港區的國際貨輪相關。5月21日，深圳市鹽田區在該區國際貨輪登輪作業人員例行檢測中，發現1名無症狀感染者穆某。之後幾天，曾在鹽田港區或同一艘國際貨輪上工作的6人相繼確診為無症狀感染者，其中一人傳染了同住的妻子。

上述患者均有境外貨輪工作場所暴露史，其中5人感染了英國變種病毒，由此可初步判定疫情與5月17日國際貨輪作業相關的境外輸入關聯疫情有關。同時，該疫情已牽涉位於龍崗區的海納展示工廠，並發生了聚集性傳播。不過，到底本次疫情是「物傳人」，抑或接觸貨輪上的人員發生「人傳人」，仍有待有關部門解答。

深圳市為鹽田港區工作人員做核酸檢測。（網易新聞）

事實上，廣東曾發生過6宗境外輸入關聯的本地疫情，其中2宗為香港跨境司機輸入關聯的無症狀感染。

去年12月1日，深圳新增一宗輸入病例，患者為香港跨境貨車司機陳某，其密切接觸者楊某被判定為無症狀感染者。今年1月12日，深圳新增一名境外輸入無症狀感染者，為香港跨境貨車司機林某，其在東莞的密切接觸者被判定為無症狀感染者。

其餘4宗包括汕尾深圳發生的聚集性疫情，以及廣州花都區、南沙區，以及深圳龍華區的隔離酒店工作人員發生的境外輸入關聯無症狀感染。上述6宗的本地疫情的感染傳播鏈較短，除了汕尾深圳發生的聚集性疫情，其他5宗只報告了一名感染者。由於感染鏈短，早發現，處置迅速，6宗疫情均在7天內受控，未發生傳播擴散。

（每日經濟新聞／廣東健康頭條）