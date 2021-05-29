廣州疫情｜祖孫三代皆有人感染　一文睇清「飲早茶群組」來龍去脈

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-29 18:13

廣東近日爆發新一波新冠肺炎疫情，全省昨日（28日）再新增2宗本土確診病例及8宗本土無症狀感染者，其中廣州增1宗本土確診病例及5宗本土無症狀感染者。在廣州疫情中，早茶餐廳成為傳播中樞，另外也出現祖孫三代感染的案例，與多名感染者有關聯，包括佛山的一名無症狀感染者。 本文將會為讀者簡單梳理次波疫情的起源、細節及傳播特點等。

廣州荔灣區爆發「飲早茶群組」 首個病例屬印度新冠病毒變異株

今次廣州荔灣疫情首個病例，為醫療機構發熱門診監測中排查發現的核酸疑似陽性人員75歲女子郭某。據廣州市疫情防控新聞發布會本月21日通報，住在荔灣區龍津街道錦龍社區的郭某18日自覺不適服用感冒藥，翌日出現低熱，隨後在20日下午到荔灣區中心醫院發熱門診就診並接受例行核酸檢測，當晚報告初篩結果陽性。21日，經疾控中心覆核為陽性，確診為輕症患者。專家組綜合評估後，初步判斷郭某為境外輸入關聯確診新冠肺炎病例，其病毒屬於在印度出現的新冠病毒變異株，不排除是意外暴露造成偶發感染。

廣州市民27日在海珠廣場臨時核酸檢測點登記、確認個人資料。（中新社）

據郭某行程軌跡顯示，郭某發病前曾去過荔灣區6家餐廳，包括稻香酒家（富邦中心店）、又一間茶點軒、任點全天茶市港式點心、員工餐廳（和業廣場店）、卡朋西餐（城光薈店）、九龍茶記（城光薈店），其中位於荔灣區康王中路668號的又一間茶點軒（中山七路店）成為今次疫情傳播的其中一個中樞。

本月25日，茂名市通報47歲女子姚某當天被判定為無症狀感染者，其為又一間茶點軒服務員，曾於19日在未佩戴口罩情況下給郭某所在餐桌送過餐。而在26日新增的4名病例中，家住荔灣區鶴園小區東二巷的74歲女子宋某某亦曾於19日上午在又一間茶點軒喝早茶，與郭某同時段。此外，郭某的76歲丈夫陸某24日確診，流行病學調查顯示，其活動軌跡與郭某基本一致。

祖孫三代感染 接觸者至佛山

本月26日，除上述宋某某外，與她同住的38歲新婦雷某某、11歲孫子許某某也分別被診斷為確診病例、無症狀感染者，另外17歲侄女宋某明被診斷為無症狀感染者。

官方通報指，許某某就讀於培真小學五（4）班，25日在宋某某陪同下到荔灣區人民醫院（明心院區）就診，經排查發現核酸陽性，而在中海花灣壹號A區美容院上班的雷某某也在同日被醫院發熱門診主動排查發現。至於常住廣州市海珠區南洲名苑怡居街的宋某明，目前為廣州市輕工高級技工學校走讀生，22日，宋某某到宋某明家做客，同場還有宋某明親戚4人，他們一同就餐。當晚，宋某明自覺發熱、頭痛而到中山二院南院就診，翌日凌晨核酸檢測陽性。

廣州市民27日在海珠廣場臨時核酸檢測點做核酸檢測。（中新社）

後來，在對密切接觸者和重點場所人員主動排查中，當局又發現同一感染鏈條上的多名感染者，宋某某76歲丈夫、曾同一時段與宋某某在其賢酒家就餐的85歲女子、許某某的14歲託管班女同學，皆於27日新增為無症狀感染者。而曾與雷某某在南海區桂城街道濱江一號共同參加培訓班的40歲佛山女子王某，於26日作為雷某某的密切接觸者被集中隔離醫學觀察，翌日核酸檢測陽性。

至昨日，許某某11歲同班男同學，作為許某某、雷某某共同密切接觸者的45歲男子，宋某明52歲母親，以及涉疫學校培真小學（鶴園校區）39歲女家長、荔灣區一名53歲女子皆被新增為無症狀感染者。

具兩大傳播特點

對於此波疫情，廣州市疾控中心副主任張周斌曾總結了兩大傳播特點，第一是疫情是通過共同居住、共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播，感染者之間具明確傳播鏈條。第二，病毒傳播速度非常快，傳播力很強。其中傳播速度快是此次疫情和以往疫情最大的不同，傳播力強則體現在病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸傳播就可以造成傳播。

（澎湃新聞）