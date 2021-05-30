南京司機開車輾壓前妻　自殺未遂被刑拘　路人遭刺傷一度誤傳死訊

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-30 15:30

江蘇南京市昨晚（29日）發生嚴重傷人事件。41歲男子吉某某疑因感情糾紛，開車撞倒並輾壓前妻，逃離現場時與多車相撞，多人受傷；多名市民上前圍堵，其中「胖哥」邱某某上前阻止時，被吉某某用刀捅傷腹部。吉某某自殺未遂，當場被警方控制。 警方今日（30日）通報稱，本案為吉某某因個人感情等矛盾引發的故意殺人案件，事件中共8人受傷；其中，網民關注被刺傷的市民「胖哥」邱某某正留醫深切治療部。目前，吉某某已被採取刑事拘留強制措施。

事發於昨晚9時許，吉某某駕駛租借的白色私家車，在秦淮區金鑾巷將前妻張某及其男友人劉某某，以及一名路人撞倒，隨後下車持刀捅傷劉某某，再上車駕駛私家車數次輾壓張某後逃竄，期間撞傷一名路人。

吉某某開車與另一輛黑色私家車相撞，隨即下車並用刀割傷自己頸部，被撞的車主見狀遂棄車離開。由於吉某某租用的私家車因安全氣囊彈開已無法行駛，他於是駕駛與其相撞的黑色私家車逃竄，期間與多輛汽車發生碰撞，並撞傷兩名路人。

吉某某駕駛車輛失控撞向路邊石壆，無法繼續行駛，他於是登上附近另一輛私家車並逆向行駛，隨即與被堵在現場的車輛正面碰撞無法行駛。邱某某見狀上前阻止，吉某某則持刀將對方捅傷。

南京市衛健委副主任楊大鎖稱，其中一名輕傷傷者已於當晚出院，其餘7人仍在醫院接受治療，包括中度傷1人，重傷2人，危重4人，生命體徵均平穩。目前，吉某某已做氣管插管、接受頸部外傷手術，正在深切治療部留醫；其前妻張某全身多處輾壓傷，同在深切治療部留醫。

事發時，「胖哥」邱某某因上前阻止，遭吉某某持刀刺傷，事後有傳他搶救不治。楊大鎖透露，邱某某已接受急診腹內探查修補手術，目前正留醫深切治療部。

（現代快報）