重慶女路中間綁鞋帶　下秒遭車輾過多處骨折　「死亡視角」釀意外

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-18 11:00

到底是誰的責任？日前四川重慶發生1宗交通事故，但網民竟紛紛指責捱撞女生。事發時剛好是放學時間，1名女生和同學經過加油站時走在隊尾，正準備離開的藍色車停下讓路，但女生突然在馬路蹲下綁鞋帶，藍色車正面撞向女生，她被輾過捲入車底，全身多處骨折幸無性命危險。撞人司機事後稱女生在他的視線盲區，根本看不到，警方仍在調查事件。然而，網民看影片後，紛紛指責女生不應在路中間蹲下，甚至有人揶揄女生「傷治好了去看看腦子吧」。

女生當時和同學一同經過加油站，當時她走在最後。（微博影片截圖）

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事件發生於重慶1個加油站，片中女生和其他同學正打算穿過加油站，藍色車見有學生行過也停下來，但女生突然停低蹲下綁鞋帶，藍色車曾一度停下，但過了一會繼續向前駛，正面撞向女生，蹲着的女生被輾過並捲入車底，司機發現有異停車，其他學生都跑到藍色車旁查看。女生隨即送院，經檢查後發現全身多處骨折，醫生稱目前沒有生命危險，警方正進一步調查事故原因。

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內媒指，民警事後翻查附近的監控鏡頭，發現時姓司機當時剛在加油站的洗車場洗完車準備離開，事發時正是附近學校的放學時間，有多名學生經過加油站，女生當時走在最後，因鞋帶鬆脫，在離藍色車不到1米的位置蹲下綁鞋帶，最後釀成意外。

時姓司機稱他開車時並未看見該女生，當時他只見6、7個學生行過，「預計學生都走完了」，他準備開車離開，「走一走就發現壓到人了」，他是後來聽別人說女生剛好蹲下綁鞋帶，剛好在視線盲區，「我就沒看到她」。

司機指當時未見到該女生，所以才會繼續開走。（微博影片截圖）

事件在微博引起熱議，雖然警方未完成調查，但網民紛紛同情撞人司機，批評女生這樣蹲下綁鞋帶才危險，有同為駕駛者的網民指，駕車的視綫盲區不是一般路人想像得到，甚至有留言對女生惡言相向，「長這麼大了還不長點腦子，在路中間綁鞋帶，壽星公上吊啊」。

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（綜合）