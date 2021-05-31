新冠疫苗｜內地宣布累計接種破6億劑次　一週內接種逾億劑次

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-31 10:04

據國家衛健委官方微信公眾號「健康中國」周日（30日）消息，截至上周六（29日），31個省（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗62097.4萬劑次。

據國家衛健委此前消息，截至2021年5月23日，31個省（區、市）及新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗51085.8萬劑次。換言之，近6日的時間內的接種量超過11011.6萬劑次，相當於平均每日接種量1835.3萬劑次。

廣州市民疫情下冒雨接種疫苗：

內地新冠疫苗接種速度再有顯著提升。國家衛健委早前消息指，截至4月24日，內地累計報告接種新冠疫苗2億2030.9萬劑次。換言之，在4月25日至5月23日的29天裏，內地新增施打疫苗2億9054.9萬劑次，平均每日施打疫苗1001.9萬劑次。

北京全市首劑接種率達86.7%

另據北京日報報道，北京市16區及經開區18歲及以上人群「第1劑」新冠疫苗接種率已全部突破80%，其中東城區、石景山區、房山區、通州區、順義區、昌平區、大興區等7個區18周歲及以上人群接種率超過90%。

截至5月30日10時，全市累計接種人數達到1688.3萬人，「第1劑」新冠疫苗接種人口佔18歲及以上總人口比例為86.7%，其中1412.5萬人已完成全程接種。全市累計接種新冠疫苗劑次達到3095.0 萬劑。全市60歲及以上人群接種234.0萬人，其中90歲及以上4141人，最大年齡接種者106歲。目前順義、密雲、平谷三個區的60歲及以上老年人群接種覆蓋率已實現了80%。累計為28161名外籍人士和7765名港澳台人士接種新冠疫苗。

（綜合報道）