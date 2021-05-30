台灣疫情｜台疾管署與高端及聯亞簽約　各採購500萬劑台灣製疫苗

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-30 20:40

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗需求迫在眉睫。台灣中央流行疫情指揮中心今天（3日）證實，衛福部疾管署已在28日與高端疫苗、聯亞生技兩家台灣疫苗廠完成合約簽訂，每家採購500萬劑新冠疫苗，含開口合約最多各採購1000萬劑。

台灣總統蔡英文早前視察中央流行疫情指揮中心，並透過視訊了解聯亞生技及高端疫苗兩家疫苗廠的研發與量產準備進度。（中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，向外地訂購新冠疫苗可能是最快的途徑，但若無其他路線，如台灣疫苗廠商等輔助，台灣未來取得疫苗就會受制於外地藥廠，所以台灣藥廠製造疫苗也很重要。

中國醫藥大學附設醫院管制中心副院長、聯亞新冠肺炎疫苗臨床試驗計劃主持人黃高彬表示，因應指揮中心要求應由第三方的公正單位進行疫苗效價保護力驗證，交付給中研院分析結果，高端預計6月初可送交檢體，聯亞預計於6月中送交，預估兩家疫苗廠最快6月底提出申請緊急授權。

高端疫苗、聯亞生技兩家台灣疫苗廠研發的疫苗均為重組蛋白疫苗。今年3月30日，高端疫苗召開記者會，宣布新冠疫苗二期臨床試驗已經收案完成，且所有受試者完成第一劑接種，參與受試者超過4000人。高端疫苗二期試驗執行總主持人、台大醫院感染科醫生謝思民當時指出，如果一切順利，7月可以打到台灣製疫苗。

據早前報道，聯亞新冠疫苗預計將於7月陸續出貨。聯亞生技稱，目前聯亞新冠疫苗二期臨床試驗已經完成逾4000人的2劑接種。至於三期臨床試驗就仍在規劃中，臨床試驗的完整解盲要到年底才能完成。另外，由於變種病毒陸續出現，未來若要前往海外進行三期臨床試驗，將會規劃以新一代疫苗進行試驗。