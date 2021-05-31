白鶴灘水電站創六項世界第一　每年發電量相等節省近2千萬噸煤

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-31 22:00

位於四川省寧南縣和雲南省巧家縣交界的白鶴灘水電站工程大壩經過近50個月的建設，今日（31日）全線澆築到頂，大壩各項技術指標均滿足設計要求，為今年7月1日前首批機組投產發電奠定了基礎。 白鶴灘水電站創下六項世界第一紀錄，建成後的每年發電量相等於標準煤約1968萬噸。

白鶴灘水電站於2010年開始籌建，央視等報道指，該水電站是世界在建規模最大的巨型水電站，在建設過程中，六項技術指標位列世界第一：水輪發電機單機容量為100萬千瓦，世界第一；地下洞室群規模世界第一；圓筒式尾水調壓室規模世界第一；300米級高拱壩抗震參數世界第一；無壓洩洪洞群規模世界第一；首次全壩使用低熱水泥混凝土。

此外，白鶴灘水電站總裝機容量1600萬千瓦，位居全球第二，僅次於三峽工程（2250萬千瓦）。水電站的最大洩洪量達到每秒42348立方米，6分鐘即可灌滿整個西湖，樞紐洩洪功率世界第三。

白鶴灘水電站共設計安裝16台單機容量為100萬千瓦的水輪發電機組，這是中國自主設計製造的完全國產化百萬千瓦機組。哈電集團哈爾濱電機廠副總工程師覃大清解釋，百萬機組的創新主要包括兩部分，第一是發電機從原來的80萬千瓦提升到100萬千瓦，第二是水輪機採用了長短葉片轉輪，使整個水輪機實現從水能到機械能的轉化，同時實現了寬負荷高效穩定的運行。

建成後，白鶴灘水電站年均發電量可達624.43億千瓦時，在同等滿足電力系統用電需求的情況下，水電站每年可節約標準煤約1968萬噸，減少排放二氧化碳約5160萬噸，將與金沙江上烏東德、溪洛渡、向家壩梯級電站及三峽、葛洲壩水電站共同構成一條世界上最大的清潔能源走廊。

新型特種水泥防止大壩出現溫度裂縫

白鶴灘水電站大壩壩高289米，相當於100層樓高，分為31個壩段施工，共澆築混凝土800多萬立方米。大體積混凝土的溫控防裂一直是工程界的難題，為了從源頭上保證大壩不出現溫度裂縫的問題，白鶴灘全壩首次採用中國自主研製的新型特種水泥——低熱矽酸鹽水泥混凝土。

央視報道指，在白鶴灘工地現場，攝氏35度以上的高溫是常態。白鶴灘大壩澆築的混凝土從拌合樓出來，通過自卸車開到供料平台，然後通過纜車將混凝土運送到大壩的澆築現場，大約需要7分鐘，在不斷變化的環境和高溫天氣下，到達現場的混凝土溫度也不會超過8度。