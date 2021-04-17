四川雲南交界烏東德水電站工程完工　將主要供電粵港澳大灣區

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-17 13:55

周二（13日），位於四川及雲南交界世界第七大水電站烏東德水電站，左右岸引水發電系統土建工程全部完工。 烏東德水電站是實施「西電東送」的國家重大工程，設計年發電量389.1億度，將主要送往粵港澳大灣區。

烏東德水電站施工現場。（澎湃新聞）

據了解，烏東德水電站左岸地下電站機組尾水系統，採用「兩機一室一洞」方案，1號機組和2號機組，共用1號尾水調壓室和1號尾水主洞。為提高工作效率、有效利用現有資源等，建設者將1號尾水主洞與1號導流洞進行結合布置，在1號導流洞發揮完前期導流功能後，將其尾部改建成為1號尾水洞的一部分，改建段長度約200米。

2020年1月15日，烏東德水電站下閘蓄水後，1號尾水主洞改建隨即啟動。今年4月8日，1號尾水主洞改建的最後一個項目6-1號施工支洞堵頭封堵混凝土收倉，比原計劃工期提前了22天。

烏東德水電站全景。（澎湃新聞）

本周二，三峽集團所屬烏東德水電站左岸地下電站2號機組尾水系統開始充水，左岸1號和右岸6號尾水主洞改建均已完成，標誌著烏東德左右岸引水發電系統土建工程全部完工。

據悉，烏東德水電站位於四川省會東縣和雲南省祿勸縣交界的金沙江河道上，電站合共安裝12台單機容量85萬千瓦水輪發電機組，去年投產了8台。截至今年2月3日9時，烏東德水電站半年來累計發電量超160億度，計劃於今年7月實現全部機組投產發電。

（澎湃新聞／央視新聞）