三孩政策｜專家稱新生育潮難現　養育成本過高、觀念變化是主因

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-01 10:58

中共中央政治局5月31日召開會議，公布進一步優化生育政策，未來將實施三孩政策，立即成為輿論關注的焦點。 中國人口學會副會長、北京大學社會學系教授陸傑華表示，在三胎政策實施後，很大可能不會引發一次新的生育潮，原因除了養育成本過高，還包括年輕人婚戀和生育觀念的變化。

中國近年來不斷放寬生育政策。2011年11月，各地開始全面實施「雙獨」二孩政策；2013年12月，單獨二孩政策時代開啟；2015年10月，全面二孩政策也正式實施。

二孩生育政策未能有效改善人口結構。（視覺中國）

陸傑華表示，從二孩政策的反應來看，盡管出生人口有一定幅度回升，但實際並未迎來此前預估的生育高峰和二孩堆積現象，推測放開三胎也很難出現新的生育大潮。

陸傑華分析指出，年輕人生育慾望低，最大原因在於當前的生育成本過高。此外，目前作為生育主體的80後、90後，受新思想的影響，婚戀和生育觀念也有所變化。「年輕人的人生目標開始趨於多元化，生育已經不再是人生必選項。」

陸傑華認為，中國社會仍然未能徹底改變「人口越少越好」的觀念，亦限制了人口增長。

圖為福建福州排隊走出校園的小學生。（中新社）

中央佈局「三孩」配套措施

共青團北京市委機關報《北京青年報》的微信公眾號「政知見」5月31日刊文指，與2015年開放二胎時的會議相比，中央政治局今次會議，對配套措施提出了更為詳盡的要求。

這些要求包括：加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理；發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支；完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益；建立健全計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度等。

中央政治局會議還提到，各級黨委和政府要「依法組織實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制」。

（紅星新聞／政知見）