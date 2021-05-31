三孩政策｜因非婚生育三個子女罰700萬　張藝謀妻：提前完成任務

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-31 17:53

中共中央政治局今日（31日）召開會議，公布進一步優化生育政策，未來將實施三孩政策。 導演張藝謀及其妻子陳婷曾因非婚生育三個子女被罰逾700萬（人民幣，下同）。陳婷今日（31日）在微博發文稱「提前完成任務」，張藝謀的微博「藝謀工作室」也轉發帖文表示支持，引起網民熱議。

陳婷在微博發文稱「提前完成任務」，張藝謀的微博「藝謀工作室」也轉發帖文表示支持（「藝謀工作室」＠微博）

內媒網易娛樂報道指，張藝謀和陳婷相戀於1999年，共育有三個子女：大兒子張壹男、二兒子張壹丁和小女兒張壹嬌分別於2001年、2004年和2006年在北京出生。兩人於2011年登記結婚。

2013年5月，張藝謀涉嫌「超生」一事被媒體曝光。當時媒體報道稱，張藝謀與無錫女子陳婷在當地生有3名子女，江蘇省計生委、無錫市計生委當時就此事曾分別做出回應，而張藝謀本人在半年多時間裡也從未有過正式回應，此事引發外界爭議不斷。

張藝謀一家五口。（網易娛樂）

2013年12月，張藝謀回應稱：與陳婷育有兩子一女，願意接受處罰。江蘇省無錫市濱湖區計生局當時表示，對張藝謀的態度表示歡迎，希望張藝謀如實呈報收入，以便計算罰款。

2014年1月，無錫市濱湖區計生局向陳婷、張藝謀發送了《社會撫養費徵收決定書》。決定書認定兩人非婚生育三個子女，違反了中國計劃生育法，依法對兩人徵收計劃外生育費及社會撫養費共計7,487,854元。

點擊下圖觀看張壹男花美男照：

+ 6 + 6 + 6

網民熱議：

「替他兩口子委屈一秒。」

「20年前多生兩個孩子實際上是為國家作出了貢獻啊！」

「導演一家，這些年受委屈了！」

「正所謂生不逢時啊！」

「可以退錢麼？」