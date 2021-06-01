廣州疫情｜第二輪核酸大排查發現16宗陽性　鍾南山籲加大篩查力度

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-01 21:54

廣州市近期新增多宗新冠肺炎本地確診個案，當局自5月26日開展全民核酸檢測。截至今日（6月1日）中午12時，第二輪179萬份檢測樣本中，已發現16宗核酸陽性。 中國工程院院士鍾南山建議，加大核酸檢測篩查力度，盡快切斷傳播鏈條。

廣州市衛生健康委副主任陳斌介紹指，5月30日開始，廣州市啟動第二輪大規模核酸篩查，擴大範圍覆蓋越秀、海珠、天河、白雲、番禺等5個區44鎮街。從5月26日核酸大排查開始，至今日中午12時，全市核算大排查累計檢測樣本347萬份，其中第二輪檢測樣本179萬份，已發現16宗核酸陽性。

陳斌表示，目前，廣州在各類排查中採取的「三個同步」處置策略，一旦發現核酸檢測初篩陽性者，隔離觀察同步進行，流行病學調查同步開展，相關重點場所同步管控。即是初篩陽性者第一時間轉運到市八醫院完善檢查，疾控人員同時開展陽性者軌跡調查及密切接觸者甄別，參照對確診病例的處置原則對相關重點場所、重點人群進行緊急排查和針對性的管控措施。他又指，將通過「三個同步」，實現更早發現、更早管理、更早治療。

廣州荔灣體育館核酸檢測點，有小朋友接受核酸檢測採樣。（新華社）

另外，對於廣東省近日出現多宗新冠肺炎本地個案，鍾南山表示，應針對重點區域人口多、密度大的實際，採取更加及時、嚴格、精準的防控措施，進一步減少人員流動和聚集，加大核酸檢測篩查力度，盡快切斷傳播鏈條。

鍾南山又指，將與大家共同努力，認真研判這次疫情的新特點新情況，加強對變異毒株傳播規律的分析研究，做好病毒來源論證、病原鑑定、病毒株分析等工作，為科學防控、精準施策提供更有力支撐。

（新京報／新華社）