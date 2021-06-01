廣州疫情｜多名患者住同一小區　38個指定區域居民即日起嚴格居家

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-01 13:32

廣州市昨日（5月31日）新增11宗本地個案，其中一宗為無症狀感染者轉確診；新增2名無症狀感染者；另增1宗境外輸入確診病例和8宗境外輸入無症狀感染者。 廣州市衛健委今日（6月1日）公布患者詳情，其中年齡最小的為一名7歲女童，被診斷為無症狀感染者。

廣州新增11宗本地個案，其中1人為無症狀感染者轉確診，患者在廣州市第八人民醫院治療期間，CT檢查顯示肺部有炎症，經檢查及專家會診確定為新冠肺炎病例。

其餘10名患者包括4男6女，年齡介乎16歲至85歲，分別居住於荔灣區海南村赤崗西約、鶴園西十二巷、觀鶴小區、鶴翔路山頂三巷，其中7人同住在觀鶴小區。同日新增的兩名無症狀感染者，包括一名7歲女童及59歲婦人，分別居住於荔灣區海南村及觀鶴小區。

新增的本地個案和無症狀感染者均從密切接觸者和重點人群中主動排查發現，檢測呈陽性，即轉到廣州市第八人民醫院隔離治療。截至目前，有關部門共甄別上述病例的密切接觸者129人，已接受集中隔離醫學觀察，相關居住場所和活動場所均已消毒。

廣州實行分級分類防控。圖為荔灣區東漖新村，有工作人員提醒民眾該處「只進不出」。（中新社）

廣州市疫情防控指揮部發布通告，公布38個封閉管理區域，包括荔灣區中南街全域、全市所有感染者居住和工作的37個疫點及周邊區域；涉及有關區域的市民即日起要嚴格居家，足不出戶，執行封閉管理。

荔灣區、海珠區、番禺區指定區域，以及感染者活動過的重點場所周邊區域執行封控管理，人員只進不出，嚴禁聚集。荔灣區石圍塘街、茶滘街、東沙街、花地街轄區的居民，非必要不外出。

全市除以上區域，市民乘搭公共交通工具，進入餐飲、娛樂場所、室內文化體育場館、各類市場、商場等場所需出示健康碼。若市內任何地方一旦發現新增陽性感染者，需立即執行封閉管理。

（廣州市衛健委／廣州疫情防控指揮部）