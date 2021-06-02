廣州疫情｜「獵鷹號」方艙實驗室緊急啟動　日檢產能可逾12萬管

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-02 20:40

周二（1日），廣東首個「獵鷹號」氣膜方艙實驗室在廣州市白雲區廣州體育館正式投入使用，「獵鷹號」氣膜實驗室具有「隨到隨檢、即採即檢」的功能，日檢測產能可超過12萬管。 周三（2日），中國工程院院士鍾南山為「獵鷹號」工作人員加油打氣，他表示，加大核酸檢測篩查的力度，盡快切斷傳染鏈條，是當前廣東廣州抗疫的首要任務，「獵鷹號」方艙實驗室緊急啟動，賦能抗疫，讓我們齊心協力，堅決打贏廣東這場疫情防控的硬仗。

「獵鷹號」氣膜實驗室具有「隨到隨檢、即採即檢」的功能。（第一財經）

廣東省的新冠肺炎疫情持續嚴峻，且廣州市的本地個案呈現出傳播鏈延長，變異株傳播力強等特點，極大地增加了阻斷病毒傳播難度。日前，經廣州市政府統一協調，決定在廣州體育館建設「獵鷹號」氣膜方艙實驗室。

據了解，廣州體育館面積為5000平方米，將合共安置4個佔地約210平方米的氣膜方艙實驗室。而每個方艙實驗室中，都含有試劑準備區、樣本處理區、擴增分析區三大區域，內部配有自動開蓋加樣機、全自動核酸提取等全自動檢測設備，檢測產能可達每日3萬管。4個氣膜方艙實驗室全部投入使用後，整體檢測產能可實現每日12萬管，每個氣膜方艙實驗室全天候運轉，保證結果在24小時內發布。

「獵鷹號」氣膜方艙實驗室能實現6小時內快速安裝。（南方日報）

據悉，「獵鷹號」氣膜方艙實驗室主要由華大智造提供。華大智造移動實驗室項目負責人林思遠表示，硬氣膜方艙實驗室能實現6小時內快速安裝，12小時內設備調試完成投入使用，滿足P2+實驗室需求，不僅能在疫情突發時完成快速搭建，還採用抗菌膜和負壓環境，有效保證實驗人員的安全。

此外，由華大智造生產的MGISP-NE384全自動核酸提取純化儀也投入到「獵鷹號」氣膜方艙實驗室中使用，該提取純化儀單機一次性最高能完成384個樣本核酸提取純化，單機日檢測通量可達10000個，儀器設備內還配置負壓過濾系統和紫外消毒系統，可避免氣溶膠污染。

（南方日報/第一財經）