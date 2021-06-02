廣州疫情｜高考劃分七類人群防控　已確診考生有醫療救治場所考場

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-02 17:50

廣東省近期出現新冠肺炎疫情反彈，尤其在廣州市，至今已有十多宗本土病例。 內地將於下周一（7日）舉行全國高考，廣東省政府新聞辦公室在周三（2日）的新聞發布會上介紹相關籌備工作，提出將涉考人員的不同情況，劃分為七類人群，對不同類的人員採取不同防控措施。 據介紹，今年廣東省高考報名人數共有78.3萬人，其中參加夏季高考的考生有63.6萬人，全省共設考點484個、考場2.44萬個，監考及考務人員近8萬人。

廣東省教育廳廳長景李虎表示，七類人群中分別是第一類的新冠肺炎確診病例、核酸檢測陽性考生；第二類是密切接觸者、次密切接觸考生；第三類是紅碼、黃碼和發熱考生；第四類是普通考生；第五類是社會考生；第六類是考務人員；第七類是家長。

景李虎表示，高考全體人員要在考前14天連續健康狀況監測和7天核酸檢測全覆蓋，以及疫苗接種全覆蓋。（視覺中國）

景李虎指，會對不同類的人員採取不同防控措施，同時對全體人員要求做到三個全覆蓋，分別是考前14天連續健康狀況監測和7天核酸檢測全覆蓋，以及疫苗接種全覆蓋。

另一方面，根據不同地區疫情防控形勢，廣東將分區對待，分別制定防控措施。第一類地區是廣州市、佛山市，從5月31日至6月11日，兩市高一、高二學生不返校，實行線上教學，高三住宿考生實行封閉管理，高三走讀考生盡可能到校寄宿實行封閉管理或居家自學。第二類地區是深圳市、茂名市電白區，兩地高三寄宿學生實行封閉管理，高三走讀學生盡可能到校寄宿。至於第三類地區則是未出現疫情的其他地區，這些地區高三住宿生原則上實行封閉管理。

針對考點考場，廣東亦會分別對待加強管控，即高風險地區考點實施「兩個不交叉」，校內、校外人員不交叉，高風險地區和中低風險地區人員不交叉。同時設有醫療救治場所考場、隔離考點，前者是健康條件允許的新冠肺炎確診病例、核酸檢測陽性考生；後者是密切接觸者、次密切接觸考生。其他普通考生就會安排在普通高考考點的考場進行。

（綜合報道）