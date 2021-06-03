深圳Tesla突然斷電車門緊鎖　車主60多度高溫下受困險窒息

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-03 12:30

深圳Tesla（特斯拉）車主文先生近日為其車充電後準備離開時，突然遇上車子黑屏，怎樣都啟動不了，車門亦緊鎖，導致他烈日暴晒下，在沒有冷氣、密封且達60多度高溫的車內受困長達15分鐘，更差點虛脫，慶幸及時被人發現獲救才未致大禍。 事後Tesla方面回應指，初步調查結果顯示事故是電池斷電所致，但具體為何斷電，還需待進一步的檢查結果。

事發於周日（5月30日）上午，當時文先生像往常一樣開其Tesla Model 3電動汽車到西麗某充電站給充電，但充了一會發現電量沒有增加後，他就拔了充電線準備離開，結果車子一下整個黑屏，就算用手機啟動也無果，更連應急開關把手也拉不動。長達15分鐘內，他費盡九牛二虎之力都沒有辦法打開車門，即使用力錘打擋風玻璃也無果。夏日炎炎下，車內逐漸升溫，導致他全身冒汗，幾近窒息，「腳尖都在滴水」。

正當文先生感覺自己慢慢變得無力時，幾名正好也在充電站的的士司機經過，並注意到拼命敲窗的文先生。隨後，一眾司機拿來工具把車子後側的窗子砸破，終於救出了文先生。其中一名萬姓司機表示，當時救人要緊，對於砸窗，賠不賠錢都無所謂了。

事後，文先生立即報警並聯繫Tesla客服，但Tesla的工作人員足足2小時後才來到現場檢查。文先生稱，當時雖然電池顯示低電量，但車輛並沒發出通知指不能駕駛，同時他也接受不了應急把手打不開。不過隨後工作人員測試後，卻表示應急開關是能打開的，並認為應急開關屬機械操作，把手失靈是不可能發生。

文先生又指，該輛Tesla是純進口，是他2018年時花50多萬元人民幣所買的，事前除了有次追尾修了保險槓，沒有什麼大變動，而平時即使車輛黑屏也是能夠重新啟動。

當日下午，Tesla公佈初步調查結果，指是12伏電池斷電導致事故發生，但具體斷電原因還需要等進一步的檢查結果。同時，工作人員亦就到位時間過長向文先生道歉，並承諾今後會改善流程，又會再對應急把手被指失​​靈的問題進行相應的檢測。

存在安全隱患 Tesla召回逾700輛進口Model 3

近年來，Tesla在內地雖然銷量不俗，但也頻頻捲入事故。日前，特斯拉汽車（北京）有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》要求，向國家市場監督管理總局備案召回計劃，決定立即召回2019年1月12日至2019年11月20日期間生產的311輛進口Model 3電動汽車，以及2019年2月2日至2019年11月20日期間生產的423輛進口Model 3電動汽車。

一批Tesla Model 3電動汽車在活動中展示。（flickr.com）

公司指，上述311輛進口Model 3，部分在裝配期間可能未將前排安全帶頂部D形環固定在B柱上的螺釘緊固至標準扭矩，如車輛碰撞時螺釘脫落，安全帶將無法發揮作用，存在安全隱患，因此決定召回範圍內車輛進行緊固扭矩的免費檢查。

而上述423輛進口Model 3，則是部分車輛可能未按標準扭矩緊固制動卡鉗螺栓，這在極端情況下可能導致輪胎失壓，增加車輛發生碰撞的風險，因此決定召回範圍內車輛進行製動卡鉗螺栓緊固扭矩的免費檢查，公司亦將提供免費維修。

（綜合報道）