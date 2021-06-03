中國網絡視聽用戶達9.44億人　6000億元產業規模逾半來自短片領域

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-03 16:20

中國網絡視聽節目服務協會發布研究報告，指中國網絡視聽用戶規模已達9.44億人，其中短片用戶規模達8.73億人。 網絡視聽產業市場規模已突破6000億元（人民幣．下同），短片領域佔逾半。

報告指出，中國網絡視聽用戶規模較去年6月增長4321萬人，網民使用率為95.4%。報告稱，網絡視聽應用用戶規模進一步增長，但增速低於網民增長率，使用率呈穩中略降趨勢。2020年網絡視聽產業市場規模達6009.1億元，同比增長32.3%。其中，短片領域市場規模為2051.3億元，同比增長57.5%，佔整體34.1%；其次為綜合影片、網絡直播領域，市場規模分別為1190.3億元、1134.4億元。

報告又提到，在長短影片之爭中，短片依然佔據優勢地位。截至去年，中國短片用戶規模達8.73億人，使用率持續走高，已經接近整體的90%。同時，與去年6月相比，短片吸引更多的新網民接觸互聯網。相比之下，綜合影片的「拉新」能力有所下降。

而在行業格局方面，短片領域中抖音、快手的兩強格局穩定，但第二、第三梯隊就出現洗牌。其中快手極速版與抖音極速版快速上升，從去年的第三梯隊來到第二梯隊。至於綜合視片市場集中度則進一步提升，愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV、嗶哩嗶哩五大平台擁有近九成份額。

用戶行為特徵方面，報告稱45.5%的用戶在半年內為網絡影片節目付費，近六成90後、00後是付費用戶，付費習慣已逐漸養成。整體來看，用戶付費方式以連續包月為主，其中20.2%的用戶選擇過超前點播服務。值得注意的是，有超過6成用戶因短片而觀看網絡影片節目。

（綜合報道）