Tiktok「火焰挑戰」燒傷13歲少女　欲模仿網紅鏡前點火變三級燒傷

即時國際
撰文：
最後更新日期：

抖音流行多年的火焰挑戰（Fire Challenge），現在出現新手法！有網紅在鏡子上點火，結果吸引不少年輕人模仿，沒想到美國一位13歲青少女，在家中玩「火焰挑戰」失手，除了造成嚴重燒傷，甚至必須動氣切手術，目前仍在加護病房治療中。

「點火吧，寶貝，關燈，點火，砰。」 在鏡頭前點火，這樣的畫面的確挺有視覺效果，只是美國一名13歲青少女，原本想模仿網紅在鏡子上點火，結果嚴重燒傷，現在還在加護病房治療中。 受害者少女姊妹：「（當時）聽到她的朋友突然大喊，她在拍抖音她在拍抖音，（現場）桌上有一罐裝有酒精的瓶子，還有打火機和一個破損蠟燭。」 事情發生在奧勒岡州，女孩在浴室鏡子點火，結果燒到自己身上。 母親：「覺得心碎，我想沒有人會想看到，自己的女兒着火。」

▼▼▼在網絡上找到不少近期的Fire Challenge影片▼▼▼

+5
+5
+5

女孩隨後被家人送醫急救，雖然撿回一條命，但上半身三級燒傷，不只動了氣切手術，手臂和脖子也需要植皮。

消防員也說這種挑戰太危險，尤其如果皮膚不小心着火，幾秒鐘就會燒起來，但還是有不少年輕人繼續模仿。 有消防員稱：「這可能是我一輩子看過，最危險的事情。」 受害者少女姊妹也說：「要觀察，孩子們都在看什麼，他們可能會讓自己陷入危險而不自知。」

抖音上的「火焰挑戰」吸引無數青少年跟風，卻也持續發生意外，受害者家屬呼籲大家多注意，希望年輕人的一時興起，不要造成難以挽回的悲劇。

相關圖輯：Tiktok新另類「冰塊挑戰」正流行　女孩將冰塊放入陰道嚇怕醫生▼▼▼

+29
+29
+29
巴基斯坦19歲抖音網紅不知手槍有子彈　朝太陽穴開槍鏡頭前爆頭亡
男子沙灘執神秘藍色水母還舔一口上載TikTok　網民認出品種驚呆
印尼TikTok網紅為1.6萬賞金狂吞4大包鹽　網民：用腎臟換獎金？
TikTok美女網紅闖藍可兒酒店拍片玩命　手機APP傳異聲未係最恐怖
白人男子Tiktok拍片　教人「沒女友就去亞洲找」惹眾怒
BTS「大叔版」？韓國長者合組Ahjussis　TikTok拍片爆紅
美國16歲少女成首位TikTok粉絲破億用戶　靠舞技爆紅年收入3000萬
口大有錢賺　美國女子靠4吋長嘴巴爆紅　每段TikTok片賺逾10萬元

延伸閱讀：

男嬰入鍋沐浴義大利麵　外國媽挨轟

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。