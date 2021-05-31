Tiktok「火焰挑戰」燒傷13歲少女　欲模仿網紅鏡前點火變三級燒傷

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-31 18:48

抖音流行多年的火焰挑戰（Fire Challenge），現在出現新手法！有網紅在鏡子上點火，結果吸引不少年輕人模仿，沒想到美國一位13歲青少女，在家中玩「火焰挑戰」失手，除了造成嚴重燒傷，甚至必須動氣切手術，目前仍在加護病房治療中。

「點火吧，寶貝，關燈，點火，砰。」 在鏡頭前點火，這樣的畫面的確挺有視覺效果，只是美國一名13歲青少女，原本想模仿網紅在鏡子上點火，結果嚴重燒傷，現在還在加護病房治療中。 受害者少女姊妹：「（當時）聽到她的朋友突然大喊，她在拍抖音她在拍抖音，（現場）桌上有一罐裝有酒精的瓶子，還有打火機和一個破損蠟燭。」 事情發生在奧勒岡州，女孩在浴室鏡子點火，結果燒到自己身上。 母親：「覺得心碎，我想沒有人會想看到，自己的女兒着火。」

▼▼▼在網絡上找到不少近期的Fire Challenge影片▼▼▼

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女孩隨後被家人送醫急救，雖然撿回一條命，但上半身三級燒傷，不只動了氣切手術，手臂和脖子也需要植皮。

消防員也說這種挑戰太危險，尤其如果皮膚不小心着火，幾秒鐘就會燒起來，但還是有不少年輕人繼續模仿。 有消防員稱：「這可能是我一輩子看過，最危險的事情。」 受害者少女姊妹也說：「要觀察，孩子們都在看什麼，他們可能會讓自己陷入危險而不自知。」

Oh so we in the “let’s set our mirrors on fire” phase of the pandemic now. pic.twitter.com/meV63XZVDo — Chelsea Lecce (@Chelsea_ahh) January 19, 2021

抖音上的「火焰挑戰」吸引無數青少年跟風，卻也持續發生意外，受害者家屬呼籲大家多注意，希望年輕人的一時興起，不要造成難以挽回的悲劇。

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