廣州疫情｜重災區荔灣區再封兩街道　近14萬人須嚴格居家足不出戶

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-03 16:44

廣州新冠肺炎疫情反彈，內地在周三（2日）新增的15宗本土確診病例及5宗無症狀感染者，全部都位於廣州，當中多達16人常住荔灣區。 廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部在周四（3日）發布最新通知，其中提到荔灣區的兩條街道已被列為「封閉管理區域」，嚴格居家，足不出戶。

通知指，為進一步強化新冠肺炎疫情分級分類防控工作，白鶴洞街及東漖街被列為「封閉管理區域」，嚴格居家，足不出戶。通知提到，白鶴洞街面積3.1平方公里，人口74442人，東漖街面積4.4平方公里，人口63997人。

此外，荔灣區口衝口街、海龍街、石圍塘街、茶滘街、東沙街、花地街調整為「封控管理區域」，人員只進不出，嚴禁聚集。

通知稱，封閉管理區域及封控管理區域將會實施交通管控，人員活動實行嚴格管理，並會進行多輪核酸檢測。

中南街全域此前已被列為封閉管理區。（視覺中國）

值得一提是，防控指揮部此前已將面積7平方公里，人口0.83萬人的荔灣區中南街全域，以及全市所有感染者居住工作的37個疫點、周邊區域列為封閉管理區。涉及的街道、社區要設立24小時值守關卡，僅保留一個出入口，人員只進不出，車輛禁止通行。同時，停止社區內所有商貿服務，娛樂場所、餐飲、商鋪、群眾性健身文化活動場所等全部停業。

（綜合報道）