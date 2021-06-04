廣州疫情｜專家指無特效藥應對變種病毒　患者以中醫治療為主

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-04 11:30

廣東廣州近期爆發新一波新冠肺炎疫情，廣州市新冠肺炎收治的定點醫院、廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平昨日（3日）接受《羊城晚報》專訪時透露，目前無特效藥應對新冠病毒Delta變種，無症狀感染者和普通型患者均以中醫治療為主，患者的病情向好。他又指，大排查令病例被及早發現，因此入院後才轉確診變得很常見。

廣州醫科大學附屬市八醫院為廣州市新冠肺炎收治的定點醫院。（羊城晚報）

蔡衛平表示，對於新冠病毒Delta變種，目前無特別的藥物去抑制病毒，因此所有的抗病毒藥物已停用，主要採用中藥治療，以及對症治療和支持治療。他指出，現時病情進展的多為年屆七八十歲的長者，呼吸道症狀不重，但肺部的滲出、炎症明顯。這些病人除服用中藥外，還要加上對症和支持治療，例如病人淋巴細胞、免疫力低，就加些胸腺肽；有明確細菌感染就用抗生素；高熱患者就用退熱藥；情緒焦慮、睡眠差的也會加用安眠藥，而患者若血氧飽和度降低，就會盡快使用氧療。

他強調，來自廣東省中醫院的中醫專家每天都會到隔離病區，為每一名病人開中藥，辨證施治，作針對性地治療。而為全力投入到疫情的應對工作，醫院目前已暫停嘉禾院區全部門急診業務，包括疫苗接種、核酸檢測，至於感染病中心的負壓病房一直保持運作，各項救治工作正有條不紊地進行。

蔡衛平指目前患者主要採用中藥治療。（羊城晚報）

另一方面，對於廣州每天的疫情通告大多都是無症狀患者，蔡衛平提到去年疫情時，患者通常是有發燒等症狀，去醫院就診後被發現，而無症狀感染者大多在社區排查中被發現。不過此波疫情中，感染者很少是因為自己不舒服就診被發現，其不是密切接觸者就是大排查中被發現。因此，如感染者被排查到的時候無症狀，入院後出現症狀，後來病情又進展，這只能說明發現得早，早到患者還沒發病就被收治。

此外，蔡衛平認為根據全市荔灣區、越秀區、海珠區的多次全員大排查，以及幾個重點區域的核酸大排查結果來看，目前大排查有效果，不過像高風險地區，估計核酸大排查要做三輪以上。他預計，如果幾輪核酸排查後，持續14天無新增病例，高中風險區域可以按照疫情風險評估結果動態調整、降級、解除。

（羊城晚報）