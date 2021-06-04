廣州疫情｜封控區公私營交通多暫停　佛山封閉與疫區接壤道路

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-04 08:02

4日淩晨，佛山市配合廣州荔灣區域疫情防控升級推出多項交通協同管制，對與廣州封控區域接壤的道路，實施封閉！廣州市昨晚宣佈封控區域內公交（巴士）線路全部暫停營運，高速公路僅保留1-2個出入口，並停止巡遊出租車、網約車、共享單車運營，廣佛地鐵線龍等多站實施祇出不進等管控措施。

據佛山發布微信號消息，佛山市交通運輸局凌晨宣佈，根據廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部第16號通告（廣州市對荔灣在原芳村區域實施升級防控措施）。加強廣佛兩地聯防聯控，實施多項兩地協同交通管制，包括：結合廣州市封控區域道路管控情況，對佛山市穗鹽路、五丫口大橋、沙尾大橋等與廣州市封控區域接壤的道路實施封閉。

佛山市多條公交線路臨時調整，途經廣州市封控區域時不停靠；在佛山市境內結合地鐵站開行接駁巴士，利用廣佛地鐵穿過廣州市封控區域進入廣州境內。地鐵也將實行高風險區地鐵站封閉管理，廣佛地鐵線鶴洞、菊樹站雙向不停站通過。上述協同交通管制措施，自發布時起實施。

昨晚廣州當局就宣佈地鐵方面，高風險區地鐵站封閉管理，廣佛地鐵線鶴洞、菊樹站雙向不停站通過；實施祇出不進管控措施，包括廣佛地鐵線龍溪、西塱、沙湧站，廣州地鐵一號線芳村、花地灣、坑口、西塱站（換乘站），廣州地鐵五號線滘口站。