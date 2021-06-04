被指為731部隊洗白　微博科普作家道歉所屬寫作團體宣布關停賬號

撰文： 李亭 葉琪 最後更新日期： 2021-06-04 16:53

擁有微博「大V」認證科普作家「Ent_evo」，早前發文反駁網上的投稿「人體70%水含量數據來自731實驗」，結果惹來大批內地網民不滿，認為此舉是要為731部隊洗白。 輿情洶湧下，Ent_evo及其所屬的「科學松鼠協會」先後發文道歉，後者更表明永久關停賬號。

Ent_evo在反駁文章中指，人體的水含量在19世紀就已知曉，已知最早的文獻是在1863年，當年的研究是利用屍體脫水。Ent_evo又稱，網上文章宣稱的「活人蒸乾」實驗更是不現實。Ent_evo最後指，731部隊已經進行過別夠多的暴行，沒必要用謠言增加，反而是對真正受害者的不尊重。

Ent_evo的說法引來大批內地網民批評，直指實驗不現實不代表731部隊沒有做過，認為Ent_evo是偷換概念，為731部隊洗白。隨後，有內地媒體分享俄媒在去年底發布的紀錄片《日本731秘密部隊——生化戰爭起源地》（Japan『s secret Unit 731 – where biological warfare was conceived），紀錄片採訪多數曾經在731部隊工作的日本老兵，他們憶述731部隊有用婦孺做實驗，其中就包括有將活人製成木乃伊，送進實驗室蒸乾稱重，由此求證人體的水含量。

事件引來極大關注，甚至中國人民抗日戰爭紀念館、中國公安部等官方機構都有發聲。

Ent_evo在周五（4日）發出道歉聲明，解釋是未查證更多史料，僅僅從實驗設計有漏洞的角度，憑印像輕率否定，「這一錯誤完全在我個人，不代表我所屬的任何組織，因此帶來的影響我負全部責任」。Ent_evo強調他從未去過日本，從未也絕不會出於利益方面的驅使為日本的罪行辯護。此外，Ent_evo稱為為糾正自己認識上的偏差，准備前往黑龍江的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」等愛國主義教育基地，再次接受愛國主義教育。

Ent_evo是知名科普寫作團體「科學松鼠會」的成員，內地網民的批評亦有將矛頭指向該會。科學松鼠會在周五亦有發出道歉聲明，稱對個別會員發表的不當言論表示強烈憤慨，已將其除名，同時宣布將會清除協會官方微博過往所有內容，永久關停賬號。

（綜合報道）