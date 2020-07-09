台布袋戲劇中出現「慰安」用詞遭觀眾抗議　總監表態：我是中國人

台灣很有名的「金光布袋戲」在中國大陸也有很多的觀眾喜愛，但是最新的一集中卻出現了「慰安」的用語，引發中國大陸觀眾的不滿和抗議，質疑金光布袋戲是不是在「國家認同」上有問題，才會無知的觸碰、消費敏感的慰安婦議題。金光布袋戲的編劇總監三絃則在微博上表態：「我是中國人。」表示對於歷史傷痛不可能不知道和無感，並將會負起審稿不周的責任，向金光布袋戲遞出解約申請。

金光布袋戲因為「慰安」用語引發爭議（網絡流傳）

金光布袋戲系列的《戰血天道》第32集，出現了女性的俠女被敵人擊敗和擒抓後，被去軍營「慰安」的情節，引起中國大陸的觀眾的抗議，認為影射了二戰期間日軍侵華，強迫中國女性做「慰安婦」的傷痛歷史，就算不是故意的，卻也代表了金光布袋戲的主創對這段歷史的無知，甚至是對國家認同有問題，才會認為這樣子的劇情沒有問題，所以在網絡上引發抗議浪潮。

金光布袋戲很快在官方微博上道歉，並且表示將會回收已經發行的實體版《戰血天道》第32集，並且對劇本內容進行重製後再上架網絡通路。金光多媒體負責人黃立綱也在微博上表示，對中國大陸觀眾「致上最誠懇的道歉，往後用鐵的紀律檢視自己與團隊，持續奉獻於傳統文化布袋戲上」。

而在布袋戲編劇上享有很高名聲的金光布袋戲編劇總監三絃，在微博上表示會負起審稿不周的責任，「對所有戲迷以及因這件事情受到傷害的群眾道歉」外，也澄清「對於二戰歷史的傷痛，我怎可能不知道？怎可能無感？」還表示將會負起編劇總監的責任，向金光遞出解約申請。

金光布袋戲編劇總監三絃，在微博上表示會負起審稿不周的責任。（網上圖片）

三絃後來又於7月8日午夜在微博上發出一篇感性長文，表示自己因為劇本問題被網民指責精日、國家認同問題，但他的國家認同很簡單：「我是中國人！」三絃表示自己是統一派，一直想在祖國買房、迴歸祖國生活，希望不要再問他國家認同問題。

三絃感歎，兩岸都是一樣，困住人的是政治問題，不是認同問題，希望見縫插針的人不要把事情過頭了。三絃最後表示，眾多身份證上打着台灣籍的人士，面臨的殘酷現實是：只要表態就會被霸凌。