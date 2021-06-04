六四32｜台媒以台胞證訪天安門未獲放行　警：您改天再來吧

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-06-04 17:00

2021年6月4日是六四事件32周年，北京天安門廣場一如往常熱鬧，以遊客身份前往的台灣記者卻不得其門而入，被警方以「疫情不宜羣聚」為由「柔性勸退」。 據台灣中央社報道，6月4日的天安門廣場雖然一如往常般遊人如織，但警力也比往常多了一倍。不僅每個路口有警方站哨，在路邊盤查行人的頻率也增加不少。

又到一年一度的六四事件周年紀念日，中國官方仍舊沉默不語。（AP）

中央社的記者在安檢時，循例遞出台胞證，便引起警方注意。先是被告知機器無法判讀，接着便被帶到一旁亭哨問話，且一連多人輪流詢問，「來北京幹嘛」、「做什麼工作」、「今天為什麼要來廣場」，最後特別強調「今天人多，疫情期間不宜羣聚，您改天再來吧」。

台灣陸委會在六四32周年前夕循例發佈新聞稿向大陸喊話，呼籲勿再箝制人民民主要求，唯有中共當局嚴肅思考與落實民主改革，「專制與民主」形成的兩岸制度差異才能逐漸趨近，化解分歧。

為此，大陸國台辦當天傍晚主動發佈新聞稿，「針對陸委會今天發表詆譭大陸的所謂新聞稿」做出回應，指台灣正值疫情，「還在上演污衊攻擊大陸、製造兩岸對立的政治鬧劇」，報道指出，全文同樣未提到任何與六四相關的字眼。

據報道，一名六四事件親歷者4日接受問時表示，事件過去32年，對於這一切現象，「如果你知道，一切都不用説；如果你不知道，一切也不必説」。

他表示，雖然當局極力想抹去關於六四的記憶、痕跡，但不論是受害者或加害者，「從來不需要想起，因為永遠不會忘記」，「不論是這個百年，乃至下個百年，只要他們（當局）不願面對、解決，六四終究是他們心頭揮之不去的陰影」。