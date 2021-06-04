六四32｜警方引公安條例封維園　一覽封鎖範圍　包括六個足球場

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-04 15:25

今天是六四32周年，警方禁止支聯會於維園足球場舉行六四集會。警方下午2時引用《公安條例》第17(4)條例，封閉相關地點及通往該地方的通道，禁止公眾人士進入。根據警方發佈的地圖，警方封鎖維園一至六號足球場、籃球場、中央草坪，並封鎖來往足球場與中央草坪的通道，另外亦封鎖七個由高士威道進入維園通道，及來往中央圖書館與高士威道的天橋。

警方引用《公安條例》17（4）條作出維園封鎖措施，包括六個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道。（警方圖片）

稱可用適當武力驅逐強行入維園者

港島總區總部高級警司（行動）廖珈奇解釋警方行動，指有人漠視警方反對，繼續宣傳、煽動他人參與未經批准集結，警方相信有人不理會警方反對，前往原定集會地點，警方為了保護他人權利自由、安全等因素，警有責任以積極措施，阻止他人作違法行為，故引用《公安條例》17（4）條作出封鎖措施，包括六個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道。警方指，若有人強入進行封鎖範圍，警員可用適當武力和方法有關人士移除出有關範圍，強行進入者最高可處第3級罰款及判監12個月。封閉令由下午2時生效。

廖指，明白封鎖維園對一般市民大眾有影響，但衡量過公共安全和秩序等因素，封鎖維圍做法是最有效的方法，強調警方在如情況可行盡早解封維園，如情況惡劣則可能將封鎖範圍擴大，他又指，網上仍有宣傳稱要到維園集會，強調警方封鎖維園的目的，是防止違法情況發生，並強調是要將出現違法行為的可能性減至最低。

根據警方發佈的地圖，警方封鎖維園一至六號足球場、籃球場、中央草坪，並封鎖來往足球場與中央草坪的通道，另外亦封鎖七個由高士威道進入維園通道，及來往中央圖書館與高士威道的天橋。

警方亦在社交網站發文，警告公眾切勿以身試法，試圖參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，又指根據《公安條例》，參與未經批准的集結一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。參與受禁的羣組聚集亦會干犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（即「限聚令」）的相關罪行。警方現正密切留意現場情況，如有需要會即時介入，果斷執法。