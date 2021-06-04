廣州疫情｜累計77人染疫已有七區全員檢測　市疾控：阻斷傳播途徑

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廣州出現新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，據《澎湃新聞》6月4日報道統計，自5月21日以來，廣州已累計有77人染疫，其中有64宗確診病例及13宗無症狀感染者。

受疫情影響，重災區荔灣區率先啟動全員核酸檢測，其後範圍進一步擴大，越秀區、海珠區、白雲區、番禺區相繼宣布進行全員檢測，甚至臨近的佛山市，南海區、禪城區近日亦已跟隨做法。

廣州、佛山兩市至今已有七區進行全員檢測。（中新社）

報道稱，回溯廣州疫情，源頭基本上就是在5月21日所報告的首宗本土確診病例，患者郭某主要涉及活動場所都在荔灣區。事實上，截至目前，廣州的病例多數患者亦居住在荔灣區或曾經到過荔灣區。例如在6月2日報告的16名患者，荔灣區中南街有11人、白鶴洞街有4人、東漖街1人

報道引述廣州市疾病預防控制中心主任楊智聰表示，當一個區域裡有病例存在，而且流調顯示其活動場所涉及的區域較多的時候，就要進行大排查，盡快找出潛在的感染者，將傳染源控制，果斷阻斷傳播途徑，防止疫情擴散。目前看來，廣州進行大排查的效果是非常好。

楊智聰又稱，廣州疫情的病毒傳播速度快，潛伏期短，中位數僅為3.2天，大大短於既往研究報道的5.9天，甚至有患者在受病毒感染當天就發病。

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