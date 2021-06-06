廣州疫情｜廣州新增本土確診7宗　南沙有專人巡邏勸住戶回家

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-06 10:21

廣東省的新冠肺炎疫情持續，全省昨日（5日）新增本土確診7宗，本土無症狀感染者3宗，均為廣州報告。 廣州南沙5日起「封區」，有居民表示在小區內已有專人開始巡邏，若有住戶出門會被勸回。 此外，位於荔灣區中南街的海南村成為了另一個疫情「聚集地」。自5月28日起至6月4日，海南村累計出現28宗感染者，其中20宗均與此前一名無症狀感染者有關。

圖為廣東省廣州市地鐵四號線金洲站內的管控通知，通往南沙的廣州地鐵四號線只行駛至低湧站，東湧站至南沙客運港站段的各站點已停止對外運營服務。（中新社）

廣州「南沙發布」微信公眾號在5日下午也出台了新的防控政策。其中明確：珠江街嘉安花園九街10棟執行封閉管理。居民嚴格居家，足不出戶；在珠江街靈新大道以東、工業路一巷以南、六湧以北區域和南沙街越秀濱海新城20棟執行封控管理。人員只進不出，嚴禁聚集；南沙區所有區域，一旦發現確診病例，立即點執行封閉管理；除上述封閉、封控區域外，執行嚴格的健康管理，非必要不外出，實行住家、單位「兩點一線」閉環管理。

此外，自5日下午2時起，南沙區城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；高快速路、高鐵、碼頭等全部離南沙通道暫時關閉，恢復時間另行通告。

《紅星新聞》報道指，一名家住南沙區嘉安花園小區的住戶表示，在4日晚上已接到了小區封閉管理的通知，「大家誰都不敢輕易出去了」。收到通知後，她便趕緊出門在小區周邊的商店購買了食品，當她走進商店時，店內已經有不少人在買日常生活用品和食品。

對於小區被封閉管理的原因，該住戶則表示自己不知情：「此前也沒有聽說有確診病例出現，而且我們這裡此前都是低風險區域，昨天（4日）大家都還在正常上班。」該住戶又表示，目前小區內已有專人開始在小區巡邏，若有住戶出門會被勸回。

報道又指，在廣州近期新增的病例中，位於廣州荔灣區中南街的海南村成為了當地另一個疫情「聚集地」。自5月28日起至6月4日，海南村累計出現28宗感染者，其中20宗均與此前一名無症狀感染者有關。

廣州啟用無人駕駛車隊，運送物資進入荔灣區隔離區域，保障區域內居民的生活物資供應。 （中通社）

報道指，該無症狀感染者為一名53歲女性，常住海南村，她於5月27日因喉嚨痛就醫，醫院排查新冠病毒核酸陽性，這名53歲患者就是廣州本輪疫情中海南村發現的第一宗新冠肺炎病例。

專家：印度變種病毒株傳播力強

關於海南村疫情迅速漫延，中山大學公共衛生學院教授陸家海表示，出現這一情況與當地疫情來源印度變種病毒株（B.1.617）有著密切相關性。之所以能在短時間內造成多人感染，且出現4—5代的傳播能力，主要原因仍是該印度變種病毒株的特點，即傳播力強、傳播速度快。

同時，陸家海解釋，從印度變種病毒株目前表現出的另一特性來看，與以往不同，感染印度變種病毒株後的潛伏期打破了14天的規律，縮短至2-4天。與此同時，感染印度變種病毒株後，出現的無症狀感染者較多，而這也是目前廣州疫情防控的一大難點。

陸家海又指，本輪廣州疫情之所以難以在短時間內現拐點，原因之一就是無症狀感染者較多，「因為無症狀，所以只能通過排查的方式來尋找，這為防控和阻斷傳播帶來壓力」。