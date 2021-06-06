廣東疫情｜疫情防控新聞會發言者常不戴口罩　省政府解釋惹議

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-06 21:19

廣東省連日新增本地個案，當中大部分為廣州報告。然而，廣東省、廣州市疫情防控新聞發布會上的發言者，大多都未戴口罩。 對於經常不戴口罩，廣東省政府曾於去年舉行第二場疫情防控新聞發布會時解釋，有關安排是為了記者能更好地聽清楚，且會場每天都會嚴格消毒和通風。

《健康時報》報道，截至目前，2021年廣州市共召開了73場疫情防控新聞發布會。同時，從去年1月22日，廣東省政府新聞辦舉行第一場新冠肺炎疫情及防控新聞發布會至今，多場發布會上的發言者都沒有戴口罩。大多情況下，發言者入場落座後相繼取下口罩，發言過程中均未佩戴口罩。

對此，廣東省政府曾於去年1月29日舉行的第二場疫情防控新聞發布會時解釋，首先會場是按照防控工作要求，每天都會進行嚴格消毒和通風；其次是會場設置，將發言者與記者進入會場的門口分開，加大與第一排記者席位的距離；發布會後不安排專訪環節，避免大家聚集和近距離接觸。

然而，不少網民對上述解釋不賣帳，認為發言者應該戴口罩做好榜樣：