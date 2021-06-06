廣東疫情｜佛山全市分為四類區域　封閉管理區域所有人需居家隔離

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-06 17:31

廣東省的新冠肺炎疫情持續，佛山昨日（5日）發布通知，表示根據現階段疫情防控需要，將全市劃分為四類區域，包括封閉管理區域、封控管理區域、閉環管理區域及一般管理區域等。

佛山為民眾進行檢測。（禪城發布@微博）

封閉管理區域指感染者居住、工作的重點場所及周邊區域。所有人員實行居家隔離，足不出戶，嚴格執行封閉管理措施。

封控管理區域指根據疫情防控需要進行封鎖控制的區域。所有人員只進不出，嚴禁聚集，嚴格執行封控管理措施。

閉環管理區域指根據疫情防控需要進行嚴格管控的區域。所有人員非必要不外出，不參加聚集性活動，執行嚴格的健康管理，實行住家、單位「兩點一線」閉環管理。

一般管理區域則需減少人員集聚，停止非必要聚集活動，嚴格大型活動監管，從嚴從簡開展節慶活動，會議活動盡量採取線上方式，原則上不組織大型聯歡、聚餐等活動。卡拉OK、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴中心等密閉場所暫停營業。

多地列入「封閉管理區域」

中新網報道指，佛山市南海區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部4日深夜發布通告提出，佛山市南海區桂城街道華福御水岸小區及周邊區域，萬科金域名都小區，大瀝鎮景裕嘉園小區及周邊區域，以及感染者和密切接觸者居住、工作的重點場所（由區指揮部確定），所有人員嚴格實行居家隔離，做到足不出戶，執行封閉管理。

此外，南海區桂城街道夏南二、夏東、平北、大圩、江濱、平東、同成等7個社區，大瀝鎮黃岐、東秀、岐陽、洞庭、雍雅等5個社區的所有人員原則上足不出戶，人員只進不出，嚴禁聚集，執行封控管理。

通告還提出，佛山市南海桂城街道除上述以外的其他區域；桂和路以東、桂和路往北至雅瑤水道以南、廣佛江珠高速以東、廣佛肇高速以南、廣州轄區以西、佛山水道以北範圍內，嚴格限制人流，減少人員外出，執行閉環管理。對於跨越劃定邊界的社區，要以社區為單位遵照執行。