新冠疫苗｜衛健委副主任︰年底前完成至少70%目標人群接種

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-07 10:22

國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新接受新華社專訪時表示，預計內地到今年年底前完成至少70%的目標人群接種。 曾益新又指，內地的新冠疫苗使用人群已覆蓋18歲以上，接種者年齡最大超過了100歲。目前專家已經對3至17歲人群使用疫苗的安全性和有效性進行了論證，經國家有關部門批准後，也會根據需要在這一人群中使用。

國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新表示，預計內地到今年年底前完成至少70%的目標人群接種。（視覺中國）

新華社6日報道指，曾益新表示，內地新冠疫苗研發速度與數量始終處於世界第一方陣。內地已有21款新冠疫苗進入臨床試驗階段。目前有4款疫苗在內地獲批附條件上市，3款疫苗在國內獲批緊急使用，8款疫苗在國外獲批開展Ⅲ期臨床試驗，1款mRNA疫苗在國外獲倫理批准，實現了境外臨床試驗滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗技術路線的全面覆蓋。

曾益新又稱，中國已向國外供應超過3.5億劑新冠疫苗，包括向80多個國家捐贈，向40多個國家出口。

曾益新表示，國內大規模接種充分顯示中國疫苗具有良好的安全性。據統計，內地7億多劑次的接種，不良反應報告發生率為11.86/10萬劑次。其中，一般反應佔83%，異常反應佔17%，一般反應、異常反應發生率均低於2019年內地常規接種的各類疫苗的平均報告水平。

曾益新稱，近日發生的本土病例提示，防控形勢依然嚴峻，需要民眾接種疫苗，共築「免疫長城」，預計到今年年底前完成至少70%的目標人群接種。