台灣疫情｜三間本土廠皆研「蛋白疫苗」　台專家：國際都還沒核准

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-06-06 19:01

台灣總統蔡英文日前宣示，國產疫苗將自7月供應1000萬劑。對此，中研院院士陳培哲直指，台灣的高端、聯亞、國光，三間疫苗廠全都採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，「把雞蛋全放在一個籃子裏」，缺乏分散風險概念。

據聯合報報道，陳培哲指出，目前國際上幾個重要疫苗的製造方法，分別是阿斯利康疫苗的病毒載體技術、莫德納與輝瑞的mRNA技術、中國國藥疫苗的滅活技術，以及尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗。

高端、聯亞、國光欲研發蛋白質次單位疫苗。（Facebook: 高端疫苗藥物臨床試驗資訊）

他解釋，滅活技術是最傳統，也最快速的方式，過去常用於腸病毒疫苗；病毒載體與mRNA技術過去則少用在疫苗上，但這次表現都不錯，尤其mRNA技術表現出乎意料地好。唯獨蛋白質次單位疫苗「一直是最難做」，但高端、聯亞與國光3大本土生技公司這次所做的全是蛋白質次單位疫苗。

陳培哲表示，目前世衛並未認可蛋白質次單位疫苗，況且，連擁有絕佳技術的美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax），雖已完成蛋白質次單位疫苗部分第三期臨床試驗，至今卻遲遲未送美國食品藥物監督管理局（FDA）審查認證，無法獲國際認可，更遑論台灣？

陳培哲說，蛋白質次單位疫苗在所有平台中，治療效果與保護力最差，也最不容易培植，大部分國家研發疫苗會採取兩到三個技術平台，台灣3間生技公司卻偏偏全選擇了最難做的疫苗，屆時萬一全部都未通過審查，該怎麼辦？斷言若以國際上或世衛核准疫苗緊急授權使用的準則，國產疫苗「7月絕對不可能通過」。