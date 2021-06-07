東南亞國家疫情形勢反彈　張文宏籲雲南盡快完成疫苗接種

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-07 19:00

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏稱，不少東南亞國家疫情形勢反彈，疫情持續快速上升，呼籲雲南應該盡快完成疫苗接種工作，以降低病毒傳播速度。

《中國青年報》報道，張文宏上周六（5日）出席雲南科學大講壇，主講新冠疫情當前面臨的挑戰和傳染病防控體系的建設。他提到，近期包括印度、緬甸、泰國等南亞東南亞國家疫情形勢已出現反彈，疫情持續快速上升。

他指出，雲南邊境線漫長且無天然屏障，正承受比中國其他地方更大的防控壓力，因此呼籲雲南應該盡快完成疫苗接種工作，通過大規模接種疫苗，從而大幅度降低新冠肺炎病毒的傳播速度。

他表示，不能避免偶然性的病例進來，但是進來以後一定要避免出現爆發。避免疫情出現爆發，取決於追踪速度是不是夠快，把這個病毒給控制住，然後就是靠疫苗。如果病毒進來了，但是周邊的人都接種過疫苗，它就很難跑出去。

張文宏提到，中國在全世界用最短時間有效控制了新冠疫情，當中與中國文化中濃厚的家庭觀念密不可分。一家人共同生活，年輕人絕不會允許因為自己不遵守戴口罩、社交距離或者小區封控的規定，而令家人失去生命，正是中國文化中濃厚家庭觀念的特質，從某種意義上幫助民眾度過疫情難關，同樣也是對待生命的一種平等的觀念。