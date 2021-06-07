科興疫苗第三針抗體升10倍？　專家：增加抗體，對身體無大影響

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-07 20:10

科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東上周五（4日）透露，科興已完成新冠滅活疫苗的二期臨床研究，打完兩針劑次的志願者，在隔3個月或6個月後接種第3針，抗體可在一周內迅速提升10倍，半個月可達20倍。 《解放日報·上觀新聞》報道，對於加強針在以往疫苗接種歷史中是否常見，抗體迅速增加會否對身體造成影響等問題，中國細胞生物學會科普工作委員會主任委員、上海交通大學醫學院上海市免疫學研究所研究員李斌介紹，加強針並非新冠疫苗獨有，理論上不會對身體造成太大影響。

科興董事長尹衛東透露，打完兩針劑次的志願者，在隔3個月或6個月後接種第3針，抗體可在一周內迅速提升10倍。（中新社）

加強針並非新冠疫苗獨有

李斌表示，加強針並非新冠疫苗獨有，乙肝疫苗、狂犬疫苗等都有加強針，另有部分疫苗本身就採取三針的接種程序，與加強針的概念不同。

據介紹，抗體有一定的半衰期，當下降到一定水平時就不足以起保護作用，因此可再次注射疫苗，令體內產生和提高抗體水平。加強針則在常規疫苗劑型、劑量注射後，額外增加的疫苗接種。

國內外對新冠疫苗加強針的研究

關於新冠疫​​苗的加強針，國藥集團中國生物副總裁張雲濤曾表示，在國藥新冠疫苗臨床試驗中就有加強針接種。據介紹，從初步結果而言，加強針可有效提升中和抗體滴度和抗體持久性，同樣可以有效提高疫苗抗變異的能力。

國外亦開展對新冠疫苗加強針的研究。今年2月25日，為研究加強針的安全性和耐受性，輝瑞公司宣布將為參加過1期臨床試驗的志願者接種第三劑疫苗，間隔為第二劑疫苗接種6至12個月後。

今年3月10日，莫德納公司也宣布啟動針對新冠病毒南非B.1.351變種的加強劑量疫苗的研究。

國藥新冠疫苗臨床試驗中亦有加強針接種。（新華社）

接種加強針對身體有影響？

李斌表示，以新冠滅活疫苗為例，理論上加強針可以進一步激活頭兩針誘導產生的病毒抗原特異性的記憶性B細胞，增殖分化出更多產生病毒特異性抗體的漿細胞，接種者的外周血就會檢測到更多病毒抗原特異性抗體。

加強針是針對病毒抗原特異性抗體的量有顯着增加，並非人體內產生的總抗體數量在短期內有大量增加，因此理論上不會對身體有大的影響，現實中則要依據疫苗接種臨床試驗原則和指標，對志願者身體進行觀察和檢測。

李斌指出，考慮到新冠疫苗的產能和接種普及率，常規劑量的接種顯然是現階段最經濟最有效的選擇。在新冠疫苗產能充足的前提下，有關加強針的臨床試驗有進一步研究結果後，可以考慮通過增加接種次數，來獲得更完善的免疫保護。