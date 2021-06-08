大陸冷處理美軍機入台引網民不滿　胡錫進武統言論遭諷

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-08 20:30

美國參議員搭乘美軍機降落台灣，外界對中國大陸的反應十分關注。此前中國外交使節及媒體人曾多次釋放諸如「美軍入台之際，就是武統台灣之時」等言論。不過此次北京回應僅重彈一中舊調，對美軍機入台隻字不提，引發大陸網友不滿。

6月7日，在中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌就美台互動一事表示，此舉嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，中國堅決反對，已向美國提出嚴正交涉。

汪文斌説，中國敦促美國把堅持奉行「一個中國政策」的表態「落到實處」，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，「不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

不過，回應卻對美軍C-17運輸機降落台灣一事隻字未提。這引發中國大陸網友不滿。有網友將解放軍退役中將王洪光、官媒《環球時報》總編輯胡錫進、中國駐美公使李克新等「美軍在台灣現蹤之日，就是武統台灣之時」一類言論貼出，質疑北京的態度。

有大陸網友質疑，美國軍機公開降落台灣機場，「説好的武統呢」、「你正告多少次了，聽你的了嗎？」「美軍來台是底線，不是來了嗎？我就看看底線動是不動」，網民亦有到胡錫進微博下嘲諷「光説不練啊，胡總編」、「胡編，我就討你個説法」。

胡錫進及《環球時報》的文章曾多次稱「美軍機抵台就開戰」，近日則連發數篇感言，並安慰網友稱，「對於這種遊戲，大陸這邊的網友難免生氣，但老胡非常肯定的是，從蔡英文到台軍的感受則是心驚肉跳。我想説，大陸有着什麼時候發脾氣以及怎麼發脾氣的主導權，台當局的選擇只有等待。 」不過網友對此似乎不太買帳。