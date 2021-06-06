美國3名參議員抵台宣布贈75萬劑疫苗　蔡英文：真朋友真進展

撰文： 李富茂 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-06 17:55

6月6日，美國3位聯邦參議員訪台，並表示將贈送台灣75萬劑新冠肺炎疫苗。台灣總統蔡英文在空軍松山基地指揮部接見美國參議員訪團時表示，感謝拜登（Joe Biden）政府伸援，將台灣列入第一波美國對外疫苗共享名單，也感謝3位參議員居間協調努力，「疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心」。

就美國提供疫苗給予台灣協助，蔡英文表示感謝並會銘記在心。（Facebook@蔡英文）

美國議員訪台，蔡英文也隨即趕到台北松山機場接見。蔡英文表示，首先歡迎參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、參議員蘇利文（Dan Sullivan）、參議員昆斯（Chris Coons）來到台灣。蔡英文説，「3位參議員都是台灣的好朋友。」

蔡英文指出，達克沃絲長年在美國國會為台灣發聲，尤其近期對台美經貿關係、台灣安全議題的關切，對台灣而言，是有力的支持；達克沃絲身為女性及退伍軍人，更着力於退伍軍人事務，以及女性和孕母的健康，而達克沃絲的人生奮鬥故事，鼓舞了很多人，提供了一個典範。

蔡英文接見美國參議員訪團。（台灣總統府）

蔡英文也表示，蘇利文和台灣淵源很深，1996年台海導彈危機時，蘇利文是參與美軍巡弋任務的陸戰隊成員；在2019年，也擔任《台灣保證法》參院版的共同提案人。她還沒有當總統前，就和蘇利文在華府見過面，過去5年以來，蘇利文也曾兩度訪台，提供許多真摯、務實的建議。

蔡英文提到，昆斯前年第一次來台灣時，正是《與台灣關係法》立法滿40周年，當時他們也交換過許多寶貴的意見。去年台美共同發起的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）能夠成功獲得美國國會撥款支持，昆斯也是重要推手。

3名美國參議員於6日上午7時抵台，台外交部長吳釗燮前往機場迎接。（中央社）

蔡英文強調，這幾年來，台美之間「真朋友，真進展」，3位參議員都扮演重要角色；對於雙方不斷深化夥伴關係，也一定體會最深。這次訪團特別在密集的韓國訪問行程之後，專程來到台灣，短暫停留3小時，帶來美國國會跨黨派支持台灣的信息，再次展現台美堅若盤石的情誼，她要代表台灣人民致上最深的謝意。蔡英文最後還特別強調，「疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心」。