廣東疫情｜惠州市：非必要不離惠不出省　餐飲堂食包房不超10人

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-08 12:00

廣東新冠肺炎疫情持續，惠州市防控新冠肺炎疫情領導小組辦公室在周一（7日）晚上，發布關於進一步強化疫情防控工作的通告（第11號）指，市民非必要不離惠、不出省，確需出省者需持有72小時內核酸檢測陰性證明。另外，如家中有廣州、佛山前來的親屬朋友，應立即向所屬社區「三人小組」報告，瞞報、謊報需承擔相應法律責任。

通告還指出，公路、鐵路、民航、港口碼頭等交通站場，要加強人流引導，各類公共交通、出租車、網約車要嚴格落實戴口罩、通風消毒等，同時各類公共交通要落實體溫檢測、亮碼出行、嚴禁紅黃碼人員搭乘等；集中隔離、居家隔離人員不得擅自外出，居家健康監測人員非必要不外出、不參加聚集性活動、不進密閉場所，如違反並引發疫情傳播風險將依法追究；室內公共場所實行預約、錯峰、測溫、掃（亮）碼、佩戴口罩等，卡拉OK、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴中心、景區內陳列館、展覽館等密閉場所按接待能力的50%實行限流。全市景區按接待能力的75%實行限流。培訓機構停止線下教學。

惠州市要求市民非必要不離惠、不出省。圖為惠州市志願者參與疫情防控工作。 （惠州文明網）

餐飲場所提倡外賣，堂食按接待能力的75%實行限流，每包房不超過10人。全市各單位食堂，包括機關事業單位、學校、工廠、工地、企業等食堂實行測溫進場、分批分時段就餐等防控措施；全市停止非必要聚集活動，從嚴從簡開展節慶活動，會議、培訓、活動盡量採取線上方式，盡量減少線下大型活動，確需舉辦的按「誰舉辦、誰負責」原則，壓縮線下規模、控制人數、縮短時間，舉辦方應制定疫情防控工作方案和應急處置預案。

最後，市民要積極配合大規模核酸檢測，確保應檢盡檢，不漏一人，遵守檢測點的現場秩序，落實戴口罩、保持一米以上距離等；增強防護意識，每天進行自我健康監測，如有發燒、咳嗽等立即就近前往醫療機構發熱門診就診並如實告知流行病學史，期間全程佩戴口罩及避免乘坐公共交通工具；各級各部門要做好「外防輸入、內防反彈」常態化疫情防控工作，各行業按照管行業就要管防控、抓業務就要抓防控原則，落實部門防控責任。尤其是加強高考及端午節假期前後疫情防控工作部署檢查，發現問題及時整改。