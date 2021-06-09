日本核廢水｜「戰狼畫師」烏合麒麟發新作諷日污染大海

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-09 14:44

6月8日是世界海洋日，被稱為「中國戰狼畫師」的「烏合麒麟」再發新作《島》，諷刺日本排放核污水入海及一系列對海洋的傷害。

「烏合麒麟」6月8日在其微博發布他與中國科學院昆明植物研究所教授級畫師曾孝濂合作的新作《島》，並附上世界海洋日的話題標籤。

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畫作整體內容是，一個小男孩坐在一頭已經腐爛的鯨魚身上，遠處有一隻巨大的猩猩坐在地球上。在他們二者之間，是一大片浮起的鯨魚屍體，上升的海平面也把地球淹沒了近一半。

有網友總結畫作的幾點寓意稱，1.核污水排放讓整個世界都面臨了核污染的危險；2.四處死去的鯨魚和海豚暗示着核污染的後果；3.鯨魚和海豚暗示了著名紀錄片《海豚灣》；4.猩猩代表人類的衰退還有萬物的悲傷。猩猩代表的還可能是在地球上生活過億萬年的自然生命，人類文明在他們面前稚嫩得如同孩童，這是一次穿越行星年輪的對望；5.孩子以及鯉魚旗説明了始作俑者也前途渺茫。

分析細節來看，首先是猩猩坐着的地球上一片五彩斑斕的位置，這裏是日本的東海岸，這些顏色是指福島排放的核污水順着洋流正在污染地球。

其次，畫中的小孩代表的就是日本，小孩手中拿的是日本傳統的裝飾品鯉魚旗，黑、紅、青三個顏色分別指代的是父親、母親和孩子，本來寓意着一家人平平安安，孩子健康長大的意思，但因日本排放和污水，小孩子受到影響。

「烏合麒麟」曾出過多幅引發熱議的畫作（點擊大圖瀏覽）：

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小孩帽子上兩個模糊卡通形象是海綿寶寶和派大星。這兩個卡通形象在動畫片中生活的地方靠近比基尼海域，美國人曾在比基尼島做過核試驗。把這兩個形象放入畫中，諷刺日本排放核廢水的行為與美國當年一樣，將造成嚴重後果。

另外，日本也一直在捕殺鯨魚，而浮起的各種海洋生物的屍體，正是諷刺這一點。日本的哥斯拉也是日語「猩猩」和「鯨魚」兩個詞拼起來的。地球被浮起的屍體包圍，形成一座孤島，巨型猩猩坐在地球上，而小孩面對着眼前的一幕似乎很迷茫。

據悉，「烏合麒麟」曾在個人微博自稱「戰狼畫手」，他曾創作與澳洲軍隊暴行、美國國會暴亂、七國集團（G7）外長指責中國「侵犯人權」等多個熱點有關的諷刺漫畫。