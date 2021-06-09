廣州疫情｜增8宗本土確診　官方：疫情局限於重點區域未廣泛傳播

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-09 09:47

內地8日（周三）新增確診病例16宗，其中境外輸入病例8宗（北京2宗，上海2宗，四川2宗，福建1宗，廣東1宗），本土病例8宗（均在廣州）。 廣州市衛健委疾控處副處長李鐵鋼表示，廣州這一波疫情局限於重點區域，沒有廣泛地社會傳播。

廣東8日新增7宗本土確診病例，廣州報告；另有本土無症狀感染者轉確診病例1宗，也是廣州報告。全省新增1宗境外輸入確診病例，為無症狀感染者轉確診病例，肇慶報告，來自喀麥隆。新增境外輸入無症狀感染者6宗，廣州報告3宗，2宗來自柬埔寨，1宗來自阿聯酋；深圳報告1宗，來自尼日利亞；佛山報告2宗，均來自美國。

廣州市衛健委疾控處副處長李鐵鋼接受央視節目《新聞1+1》採訪時表示，廣州新增的感染者在預期之內，整個廣州市的人群感染率非常非常低。李鐵鋼又指，所有陽性檢出者均來自於管控的荔灣區和南沙區，他們均來自於受管控的重點場所和之前暴露的場所，這進一步證明當局狠抓重點場所，狠抓區域防控的策略是對的。

李鐵鋼又稱，廣州疫情較為局限，還是局限在之前發生過疫情的區域，說明前期防控效果明顯。由於感染率比較低，證明社區傳播力比較低，沒有進行廣泛地社會傳播。廣州下一步將根據核酸檢測的結果實施精準管控，在做好城市層面的人群管控的基礎上狠抓重點區域，狠抓重點人群，及早採取有力措施，力爭把疫情控制在已知的區域內。