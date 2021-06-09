新冠肺炎｜深圳無人機「空中快遞」檢測標本　有望6月下旬啟用

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-09 14:30

廣東新冠肺炎疫情持續之際，深圳市羅湖醫院集團近日成功測試無人機「空中快遞」檢測標本，並在進行無人機作業空域申請，本月下旬有望在全區投用。

據了解，該款無人機可載重5公斤，每次可帶逾200個樣本，為保標本的品質安全，其還具有特殊保溫箱和內部冷鏈措施。同時，與普通無人機有別，它可實現自動駕駛、調度及規劃，不需依賴遙控器，羅湖醫院集團還在飛行途中設置2個專門的備降點用以保障標本運輸的安全。另外，除「隨叫隨到」外，該款無人機還具備「無接觸」和「運輸快速」的特點，可滿足新冠病毒檢測樣本安全運輸的要求，面對需要緊急篩查的樣本時，則可迅速送往實驗室檢測。

羅湖醫院集團副院長、檢驗中心主任張秀明指，他們平時開車運送標本，至少需時半小時，一旦遇上堵車，時間會更長。而無人機運送的速度每小時約60公里，且免去等紅綠燈、擁堵的時間，平均而言可比地面交通運輸快五至六成。試飛期間，無人機飛行了8.4公里，正式上崗後還可以飛行更遠的距離，而在正式飛行前其也會先勘測選擇適合的航線。羅湖醫院集團院長孫喜琢表示，該集團將在服務轄區陸續完善無人機樣本配送網絡的建設工作，並擴大其使用的範圍。

「鵬程青耕」是全球首台全自動鼻咽拭子核酸採樣機器人。（廣州日報）

此外，羅湖醫院集團與浙江杭州湖西雲百生科技有限公司合作研發的核酸採樣機器人原型機已在上月面世，其名為「鵬程青耕」，是全球首台全自動鼻咽拭子核酸採樣機器人，有望最快於今年下半年正式投用。其可無需人工干預下，完成核酸採樣全過程，料可大大減輕一線醫護人員的壓力。