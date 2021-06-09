廣州疫情｜口罩日產能達9100萬隻　防疫物資足夠全市需求

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-09 15:00

廣州市人民政府新聞辦公室今日（9日）舉行廣州市疫情防控新聞發布會。廣州市工業和信息化局總經濟師陳鍵華介紹，截至昨日（8日），廣州市新冠檢測試劑日產能達730萬人份、口罩日產能9100萬隻、醫用防護服10萬件、防護面罩38萬個、醫用手套50萬雙。

《羊城晚報》報道，陳鍵華介紹防疫物資的產能情況。他表示，廣州市建立了防疫物資生產保障體系，做好防疫物資產能儲備，利用1.9億（人民幣，下同）中央直達資金生產動員能力建設專項資金，與9間企業簽訂產能儲備協議，涉及產品包括新冠病毒檢測試劑、醫用口罩和手套、紅外線測溫儀以及熔噴布等防疫物資。

同時，廣州通過技術改造等方式，提升企業產能，支持企業不斷優化產品結構，提升生產能力，並建立巡查機制，開展重點防疫物資生產能力實時監測。

陳鍵華介紹，廣州市創新運用自動駕駛技術，協助封控區域的物資保障。上周四（3日），在荔灣區芳村片區實施交通管控的當晚，以提高物資配送效率、降低交叉感染風險為原則，發動廣州多間擁有世界最先進的自動駕駛技術企業參與封控區域的物資保障工作。

目前，無人車輛運輸隊伍已覆蓋白鶴洞街和中南街兩個高風險地區的各分派點，東漖街等中風險地區正逐步開展。另外，南沙區珠江街中風險地區亦在周日（6日）實現了無人車輛物資配送。同時，廣州相關部門還利用可上電梯的服務機器人，解決因人手緊張無法及時將生活物資從樓下運到樓上的問題。

截止昨日，廣州市共有23輛自動駕駛汽車、13輛小型物流配送車進入封閉區域開展配送服務，運送各類物資次數近千次，累計64.2噸。