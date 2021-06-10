隨機街頭斬人、撞死路人報復社會　安徽遼寧等多地連環爆暴力事件

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-06-10 15:30

近來，內地社會事件頻發。6月5日，一男子在高速上逆行瘋狂衝撞警車，9輛警車5輛貨車共同圍堵現場視頻曝光，引發輿論關注。

公安部交通管理局官方微博6月8日發佈消息稱，6月5日17時14分，內蒙古公安廳交管局高速公路三支隊康巴什大隊接陝西高速交警協查通報，稱一輛京牌越野車在包茂高速公路上高速逆行，且拒不聽從攔停喊話，衝撞多輛警車後向內蒙古鄂爾多斯方向逃竄，舉止瘋狂。

康巴什高速交警大隊啓動應急處突預案，採取雙向遠端分流、封閉沿途收費站等措施提前清空路面車輛，同時集結精幹警力、調派大型貨車設置攔截區。

至18時02分，嫌疑車輛進入攔截區，透過車窗，交警發現該車前擋風玻璃處還放有管制刀具，危險性很高。警方喊話警告駕駛人立即停車，但駕駛人仍在現場橫衝直撞，瘋狂衝撞警車試圖逃跑。

最終，在9輛警車、5輛大型貨車的圍堵下，越野車嚴重受損無法動彈，警察強制破窗將駕駛人制服。

消息稱，攔截行動造成康巴什大隊3名民警受輕傷，5輛警車不同程度受損。目前，案件已移交其他部門進一步偵辦處理。

值得一提的是，近來內地發生多起社會事件。就在6月5日，安徽省安慶市發生隨機殺人案，嫌犯在鬧市區當街砍殺，事件共造成6人死亡，14人受傷。除當地官方緊急參與調查和救助外，事件亦驚動高層。

稍早前的5月29日，江蘇南京市同樣發生嚴重傷人事件，男子吉某某駕車撞傷多人並持刀捅人，事件中共有8人受傷，吉某某自殺未遂，當場被警方帶走，目前被刑拘。

5月22日，大連發生一起理髮師駕車撞人致5人死亡的事件，警方通報稱，嫌犯因投資失敗產生報復社會心理。