學生示威反對降格　南京師範大學院長遭禁錮30小時後遭警方救出

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-08 15:36

內地多省的多間大學旗下的獨立學院被當局要求與職業學校合併成「職業技術大學」，引起獨立學院的學生及家長反對。網上流傳江蘇、浙江等地示威的情況，更可見有示威者遭警員抬走。 江蘇省丹陽市公安局8日指，南京師範大學中北學院部分學生非法扣留學院院長達30餘小時，公安機關依法採取必要手段將被困人員帶離。

江蘇省丹陽市公安局通報指，6月6日下午，南京師範大學中北學院部分學生因對獨立學院與高職院校合併轉設工作不滿，在校內長時間聚集，並將前來做解釋說明工作的55歲學院院長常某非法扣留，限制其人身自由達30餘小時。

通報續指，在省教育廳和南京師範大學分別發布暫停獨立學院與高職院校合併轉設工作和終止中北學院與高職院校合併轉設工作的公告並現場宣讀解釋後，少數學生仍不聽勸阻繼續阻止常某離開。公安機關多次向學生喊話警告，開展法律宣傳，但遭到一些學生的圍攻謾罵、阻礙執法。

通報最後指，為維護校園秩序和被困人員人身安全，公安機關依法採取必要手段將被困人員帶離，後立即送醫院救治。對該宗事件涉及的違法行為，公安機關正在依法調查。

據早前報道，今年6月4日，教育部發出公示，宣布計劃將13間大學名下的獨立學院，轉設成職業技術大學。其中江蘇就有5間獨立學院將會與職業技術學院合併成「職業技術大學」。

網上流傳影片顯示，在南京師範大學中北學院，有大批警員到校與學生對峙，學生點起手機燈形成燈海，甚至有學生遭警員抬走。

江蘇省教育廳、浙江省教育廳等多省教育廳其後均發布公告稱，暫停當地獨立學院與職業院校合併轉設為職業技術大學的工作。

分析指，這些獨立學院原本掛名相關大學，學額原本屬於「普通本科」，學生憂慮學院合併成職業技術大學後將變成檔次低一級的「職業本科」，將影響找工作、報考研究院等的機會。