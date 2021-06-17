神舟十二號升空前夕　三名航天員出征

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-17 07:16

神舟十二號載人飛船準備於6月17日9時22分升空，三名執行任務的航天員在同日凌晨出征。

根據中國載人航天工程辦公室消息，當局在酒泉衛星發射中心問天閣廣場為神舟十二號載人飛行任務航天員乘組舉行出征儀式。

中國載人航天工程總指揮、空間站階段飛行任務總指揮部總指揮長李尚福於6時32分下達命令，聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員領命出征，即將開啟為期3個月的飛行任務，並將成為中國載人航天進入空間站階段後的首批太空訪客。

飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波組成，聶海勝擔任指令長。航天員聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，航天員湯洪波是首次飛行。神舟十二號載人飛船計劃送3名航天員上中國太空站天和核心艙。

聶海勝1964年9月出生，2014年6月任中國人民解放軍航天員大隊大隊長，現為航天員大隊特級航天員，專業技術少將軍銜。曾任空軍航空兵某師某團司令部領航主任，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。2005年10月，執行神舟六號飛行任務，同年11月被授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「航天功勳獎章」。2013年6月，執行神舟十號飛行任務，擔任指令長，同年7月被授予「二級航天功勳獎章」。2019年12月入選神舟十二號飛行任務乘組，擔任指令長。

劉伯明1966年9月出生，現為中國人民解放軍航天員大隊特級航天員，少將軍銜。曾任空軍航空兵某師某團中隊長，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。2008年9月，執行神舟七號飛行任務，同年11月被授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「航天功勳獎章」。2019年12月入選神舟十二號飛行任務乘組。

湯洪波1975年10月出生，現為中國人民解放軍航天員大隊二級航天員，大校軍銜。曾任空軍航空兵某師某團大隊長，被評為空軍一級飛行員。2010年5月入選為中國第二批航天員。2019年12月，入選神舟十二號飛行任務乘組。