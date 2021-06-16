神舟十二號載人飛行任務見面會　三名航天員亮相

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-16 11:39

據中國載人航天工程辦公室消息，經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，聶海勝、劉伯明和湯洪波3名航天員將執行神舟十二號載人飛行任務，由聶海勝擔任指令長，並於6月16日上午11時，在酒泉衛星發射中心召開神舟十二號載人飛行任務航天員見面會。

中國載人航天工程辦公室今日（16日）宣布，經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，預計於明日（17日）9時22分發射神舟十二號載人飛船，執行此次發射任務的長征二號F遙十二火箭今日上午進行推進劑加注。

飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波組成，聶海勝擔任指令長。航天員聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，航天員湯洪波是首次飛行。神舟十二號載人飛船計劃送3名航天員上中國太空站天和核心艙。

神舟十二號載人飛船計劃送3名航天員上太空站天和核心艙。（新華社）

聶海勝1964年9月出生，2014年6月任中國人民解放軍航天員大隊大隊長，現為航天員大隊特級航天員，專業技術少將軍銜。曾任空軍航空兵某師某團司令部領航主任，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。2005年10月，執行神舟六號飛行任務，同年11月被授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「航天功勳獎章」。2013年6月，執行神舟十號飛行任務，擔任指令長，同年7月被授予「二級航天功勳獎章」。2019年12月入選神舟十二號飛行任務乘組，擔任指令長。

劉伯明1966年9月出生，現為中國人民解放軍航天員大隊特級航天員，少將軍銜。曾任空軍航空兵某師某團中隊長，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。2008年9月，執行神舟七號飛行任務，同年11月被授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「航天功勳獎章」。2019年12月入選神舟十二號飛行任務乘組。

湯洪波1975年10月出生，現為中國人民解放軍航天員大隊二級航天員，大校軍銜。曾任空軍航空兵某師某團大隊長，被評為空軍一級飛行員。2010年5月入選為中國第二批航天員。2019年12月，入選神舟十二號飛行任務乘組。