湖北十堰集貿市場天然氣爆炸遍地瓦礫　釀12死37重傷慘劇

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-13 14:54

今日（13日）清晨6時30分，湖北十堰市張灣區艷湖社區艷湖集貿市場發生天然氣爆炸事故，爆炸現場損毀慘重，房屋頂棚被掀翻，多人被困。 截至下午2時半，前方現場救援指揮部搜救出150人，目前均在醫院接受救治，其中重傷37人，死亡12人。

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《上游新聞》報道指，從十堰官方了解到，此次事故初步分析因管道天然氣洩漏引發。事發集貿市場有兩層高，被震塌的水泥石塊散落一地。集貿市場附近是居民樓，不少住戶陽台損毀，停在集貿市場旁馬路上的多輛汽車也損毀。

集貿市場附近一名商戶稱，一聲巨響後市場就垮塌了。爆炸發生時，已有商戶開張，少數人進入菜市場買菜，「我看見有人倒在路邊，不知道裡面有沒有人被困」。

目擊者張先生向內媒《極目新聞》表示，當時他正準備到菜市場裡的餐館吃早餐，還沒走到菜市場，突然聽到巨大的爆炸聲，然後看到整個菜市場被掀翻了，瞬時磚頭瓦礫滿天飛，飛來的磚塊差點砸到了他。

據知情人介紹，該集貿市場是一個比較大的菜市場，事發時市場已經開市營業，買賣蔬菜的，吃早餐的人員很多。

早前有消息稱，十堰市各家大醫院正在對傷員進行積極救治，十堰市血庫告急，當地號召市民踴躍捐血。湖北省十堰市中心血站則表示，目前該市中心血站的血量夠用，正在有序進行採集工作，「血庫告急」的信息並非該血站發出。

事故發生後，湖北省委書記應勇作出批示，省委副書記、省長王忠林正趕往現場組織救援。