湖北十堰集貿市場天然氣爆炸12死138傷　目擊者：感覺地都在震

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-13 15:13

今日（13日）清晨6時30分，湖北十堰市張灣區艷湖社區艷湖集貿市場發生天然氣爆炸事故。截至下午2時半，現場已救出150人，其中138人受傷，12人死亡。 有目擊者透露，事發時聽到一聲巨響，感覺「地都在震」，不少傷者都被爆炸震碎的玻璃割傷。事發地點附近的商戶稱，附近一個體育館已改成臨時安置點，居委會安排周邊居民和商戶轉移到體育館暫待。

爆炸現場損毀慘重，遍地瓦礫。（新華社）

《北青-北京頭條》報道，一名在距離爆炸地點不到100米處經營商舖的商家稱，事發時她正在睡覺，忽然聽到一聲爆炸巨響，她隨即驚醒。她表示，事發地點有一座二層樓房，平日清晨6時多會有很多人在樓內經營早餐生意。

她憶述，聽到爆炸後立即回店舖查看受損情況，沿途都見到地上有很多建築物碎片和血漬，「有一些人渾身是血，身上因為玻璃掉落被碎片劃傷了」。她表示，其店內大多玻璃碎裂，但貨物受損不嚴重，居委會一直在附近廣播呼籲其他民眾撤離，避免發生二次傷害。

有目擊者稱，今日上午原打算去事發地吃早餐，結果走到距離市場約200多米的地方時，前方突然傳出一聲巨響，「樓裏的磚頭、玻璃炸開飛出來，感覺地都在震，當時有走在前面的人也被沖開了幾步」。

有身在外地的網民稱，其家距離爆炸地點僅100多米，幸家中父母都沒有受傷，父親事發後一度趕到現場幫忙救人，目前父母已撤離到安全地帶，「我在外地非常擔心，但他（父親）說這是義務，不能見死不救」。