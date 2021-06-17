中印衝突｜加勒萬河谷浴血一周年　印媒：印軍能阻止中國的威脅

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-17 19:00

2021年6月15日是中印加勒萬河谷流血衝突一周年，此次事件諸多細節及畫面曝光。而在此之際，印媒稱雙方脱離接觸談判進展有限，炒作「中國威脅」。

江西衞視《閃亮的座標》6月15日披露，在加勒萬河谷衝突中死亡的解放軍士兵陳紅軍，曾被敵人砸斷十根手指。中國軍方此前公佈陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉4名解放軍軍人陣亡，團長祁發寶受重傷。

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除這一細節外，大量中印加勒萬河谷衝突相關照片披露，包括解放軍官兵在衝突發生地點紀念上述4名軍人，加勒萬河谷現狀，死亡解放軍墓碑及印軍悼念印方死亡士兵等畫面。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱：「印方在加勒萬河谷衝突中慘敗，它想利用中美博弈，通過惡化同中國戰略關係、加強同美國的戰略合作向中方施壓，逼迫中方軟化邊境立場對其做出讓步。這很天真，中國不會用放棄領土對印度做戰略討好，印度根本沒資本與中國開展經貿消耗，它也從未在戰略上支持過中國，它嚴重高估了自己手中的戰略籌碼。」

中國軍方此前證實4名解放軍官兵在衝突中死亡（點擊大圖瀏覽）：

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清華大學戰略與安全中心研究員、中國論壇特約專家亦不認為印度、美國、及美國的盟國正朝着成為軍事聯盟或反華俱樂部的方向發展，因為你們誰也不願為了其他國家的利益而犧牲同中國的雙邊關係。

清華大學戰略與安全研究中心副主任、教授，中國論壇特約專家則表示，中印雙邊當然有很多矛盾，但是更重要的是戰略層次的關係。印度和中國將是本世紀世界上最重要的兩個國家，必須將中印關係處理好，不能被雙邊層次的邊界衝突等問題牽引，影響了中印這兩個具有重大全球戰略意義的國家之間的關係。

而在印度方面，《今日印度》《印度時報》等印度主流媒體6月15日密集刊文「紀念」在此次衝突中死傷的印度士兵，聲稱雙方脱離接觸談判「進展有限」。

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印媒報道稱，中方軍隊目前仍駐紮在對峙地區且沒有撤退跡象。與此同時，印方也在不斷加強邊境地區軍事基建，強化兵力裝備部署。印軍現役和退休軍官認為，印度亟須解決邊境地區部隊補給運輸問題，稱「儘管中方軍隊數量龐大，但印軍有能力阻止中國的威脅」。

對於中印邊境衝突，中國外長王毅早在2021年2月就曾強調，邊界爭議是客觀現實，應予足夠重視和認真對待，但邊界問題不是中印關係的全部，應置於雙邊關係適當位置。