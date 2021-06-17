神舟十二號航天員出發前入住「問天閣」　獲悉心照顧但唔准食呢樣

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-06-17 12:13

神舟十二號載人飛船在周四（17日）上午發射升空，飛行乘組由聶海勝、劉伯明和湯洪波組成，他們將會在軌生活工作3個月。 內地媒體《極目新聞》介紹，原來包括預備人選在內，所有神舟十二號任務相關的航天員，事先都是入住名為「問天閣」的航天員公寓，以便進行短期生活和訓練，並且起居飲食獲得貼心服務，但唯獨不能提供涼菜。

問天閤取名源於屈原的《天問》和蘇軾的「把酒問青天」。（視覺中國）

問天閣位於酒泉衞星發射中心試驗指揮區的西南側，是一幢白色及橘紅色相間的建築群。問天閣取名源於屈原的《天問》和蘇軾的「把酒問青天」，寓意航天人不斷探索宇宙奧秘的追求。

報道介紹，航天員入住問天閣後，該處就會啓動三級隔離狀態，工作人員進出皆要穿戴防護服、戴上口罩、測量體温和消毒，目的是要避免細菌、病毒等物質被帶入太空，影響任務。

航天員在問天閣內的飲食有專門供應，都會經過嚴格監測，並由專門的營養師進行調配。有入住過的航天員更透露，問天閣內雖然是提供自助餐，有8款熱菜、4款主食，還有4款湯品。但為了維持航天員身體健康處於最佳狀態，即使炎炎夏日也不會準備涼菜，以防「鬧肚子」。

另一方面，航天員在問天閣會有發射演練訓練、飛行手冊複習、體育鍛煉及心理放鬆等課程。其中全系統發射演練就要求航天員要「真槍實彈」進行登艙、出艙演練，做到對發射塔、駕駛艙、返回艙、逃生通道等瞭如指掌。

神舟十二號載人飛船的航天員，在問天閣舉行中外媒體記者見面會時，亦是隔着無菌玻璃罩。（視覺中國）

此外，航天員還會進行的人、船、箭、地聯合測試，要像真正執行任務時一樣「全副武裝」，從整流罩的登艙口進入太空船模擬起飛，航天員必須完成整個飛行過程中的關鍵操作動作，並及時匯報完成情況。

在離開問天閣前，獲選中正式參與任務的航天員，就會在客廳的門上留下姓名和任務時間，最後通過無菌玻璃罩通道離開出發。