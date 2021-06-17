神舟十二號｜揭秘應急救援細節　最快10天內發射火箭接回航天員

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-17 12:15

神舟十二號載人飛船在周四（17日）上午順利發射升空並進入預定軌道，飛行乘組三名航天員狀態良好，任務圓滿成功。神舟十二號載人飛船將會與天和核心艙、天舟二號貨運飛船形成組合體，進一步建設中國太空站。 內地傳媒《澎湃新聞》透露，假設不幸地太空站或飛船出現嚴重危險或故障，地面必須快速發射救援飛船接回航天員，長征二號F運載火箭就是負責應急救援值班，最快10天內就能實施發射。

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搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭。（新華社）

報道稱，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，事實上長征二號F運載火箭，自遙十二、遙十三火箭起就是採用「發射一發、備份一發」的「滾動備份」發射模式。遙十二、遙十三火箭會同時進場，先進行遙十三火箭總裝測試工作，再進行遙十二火箭總裝測試和發射工作，流程上存在交叉，各型號的隊伍亦會並行作業。

假如發生意外，在接到應急救援命令後，長征二號F運載火箭的基礎級、整流罩（半罩）及逃逸塔就會立即同步高效開展工作。相關型號隊伍早已編制應急發射流程，進一步優化發射場流程，減少重復性測試項目，單日延長應急工作時間，大幅縮短發射周期。

報道引述火箭總體主任設計師常武權介紹，火箭基礎級經過緊急的狀態恢復和必要的檢查之後，會從技術區轉運到發射區，繼續開展相應的對接和狀態檢查準備工作。與此同時，整流罩、逃逸塔會分別完成扣罩、組裝工作，隨後送往發射區與火箭基礎級會合。必要的功能檢查和測試後，火箭就會進入發射狀態，整個過程效率極高。

自遙十二、遙十三火箭起就是採用「發射一發、備份一發」的「滾動備份」發射模式。（新華社）

根據太空站應急救援任務具體需求，長征二號F運載火箭具備10天內及20天內兩種狀態的應急發射能力，能夠快速發射飛船將航天員安全接回。至於火箭在豎立存放時，直到轉入下次任務正常發射流程，周期最長可能有半年之久，長期豎立存放下火箭是不會受到影響。