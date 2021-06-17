王思聰求愛風波「帶挈」涉事女網紅粉絲暴增　一晚直播進賬百萬元

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-17 17:36

內地前首富王健林之子王思聰與女網紅孫一寧互相爆料，引發社會輿論關注。 有媒體透露最新動向指，王思聰風波後首次露面，全程緊張看手機。至於孫一寧就室王思聰的「帶挈」下，微博粉絲數量暴漲至101萬人，當晚直播更是進賬百萬元（人民幣．下同）。

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綜合內地媒體6月17日消息，孫一寧微博「貓咪的難過日常」事後知名度大漲，粉絲人數已達101萬人，以前只有約5萬人。不過，孫一寧的抖音賬號已被封閉。

另據網上流傳消息，孫一寧在6月16晚上舉行風波後的首次直播，開播半小時，已收到249萬的虛擬幣，折合人民幣24.9萬元。有網友調侃，普通人洗澡的功夫，孫一寧就賺了25萬，是「打工人」一年甚至兩年的工資。直到凌晨下播，孫一寧共計收到2000萬虛擬幣，折合人民幣200萬元。

值得一提是，孫一寧在直播中全程與網友對答如流，談笑詼諧，與此前網傳的害怕受到威脅和網曝的樣子判若兩人，引發不少網友質疑這場互撕是炒作。

孫一寧曝光與王思聰聊天記錄（請點擊瀏覽大圖）：

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王思聰方面曝光的聊天記錄（請點擊瀏覽大圖）：

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在16日當晚，有媒體也拍到王思聰現身的畫面。當時王思聰開着豪車現身，和兩位男性好友一起來到上海某高檔餐廳吃飯，下車後專心盯着屏幕，手機不離手。媒體報道稱，從畫面中看，王思聰就算走路也是緊盯手機，氣勢也不如往昔，有點垂頭喪氣和心不在焉。

內地媒體「盒飯財經」稱，自2010年起，11年裏，王思聰歷任公開女友或緋聞女友至少在19位，包括張倩、王穎、姚星彤、宋亮、張予曦、雪梨、豆得兒、甜仇等。與王思聰戀情曝光時，其女朋友的年齡普遍在20至24歲左右。此外，從統計的表格可以看出，王思聰十分鍾愛模特、網紅主播和演員。