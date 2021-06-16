王思聰苦追女網紅4年卑微對話外洩　網民嘲諷：給爸爸丟臉

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-16 16:15

內地萬達集團董事長王健林獨生子、「千億富少」王思聰周二（15日）和「姬圈（女同性戀的圈子）第一網紅」孫一寧網上互罵一事鬧得沸沸揚揚，女方更是搶在王思聰爆料前先發制人，曬出一系列和王思聰的私下聊天記錄，大爆王思聰「愛而不得」惱羞成怒，引爆輿論。

長相清純甜美的孫一寧自稱是女同志，她近日曬出與王思聰的聊天記錄，並直斥其是「瘋狗」。她聲稱，自己一直拒絕王思聰的求愛，但遭到對方死纏爛打，表示王思聰要花錢買輿論整她。王思聰也不甘示弱，怒斥女方滿嘴謊言，甚至還放話要爆料揭穿女方真面目。

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戰火持續升級，孫一寧隨後搶先發布了自己和王思聰的聊天紀錄，並公開兩人的相識過程。她表示，王思聰曾多次邀約在酒吧等地見面，並且明確的表示過對自己的追求，不過自己都委婉的拒絕了。

在兩人相處的過程中，王思聰經常會提出各種要求。孫一寧在一次失約後，王思聰便大發雷霆，兩人於是開始短暫的冷戰。不久，兩人和好後，王思聰還是會有情緒失控的時候。孫一寧字裏行間也表現出了對現狀的不滿。

孫一寧曬出的聊天紀錄顯示，今年4月，兩人在曖昧階段，王思聰話語間都是寵溺，時常關心女方的生活動態，甜言蜜語更是一套又一套，甚至還表示，「以前是喜歡的多，但是現在只喜歡一個。」

孫一寧曝光與王思聰聊天記錄（請點擊瀏覽大圖）：

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王思聰更常常纏著要看女生的自拍，如果女生不給看，他就會找一堆借口賣慘，表示自己吃不好也睡不好，心情低落。除了化身「粘人精」，王思聰也是土味情話的滿分選手，在聊天中一直對女方示愛不停，就算被嘲笑油膩也心甘情願。

不過，不管王思聰怎樣示好，孫一寧始終表現出拒絕冷淡的態度。4月15日，孫一寧更明確對王思聰說，不想做他的女朋友，對他更多的是畏懼和尊敬。不過，王思聰依舊窮追不舍，想要再見一面。

4月16日，因為孫一寧拒絕了相約的要求，王思聰惱羞成怒、翻臉不認人，並放狠話表示，「互刪吧，之後你等着。」可即便如此，王思聰幾天後依舊高頻率地聯繫孫一寧，並主動低頭道歉、要求和好。

王思聰方面曝光的聊天記錄（請點擊瀏覽大圖）：

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為了討女方歡心，王思聰還表示，自己就是她的真命天子，並承諾會讓孫一寧做最幸福的女人。這一連串的聊天紀錄曝光，也瞬間讓網民嘲笑王思聰「得不到就毀掉」、「給爸爸丟臉」。

輿論愈演愈烈後，王思聰現身怒斥，孫一寧一直裝直女騙自己，並且還主動牽手說她是自己的女朋友。不過，孫一寧明確回應，王思聰早就知道自己是女同性戀。她曬出的聊天紀錄也顯示，曾明確跟男方說過自己就是一名女同志，並稱永遠都是。